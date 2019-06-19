Sel, Aslanapa köylerinde zarara yol açtı Aslanapa ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aslanapa ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aslanapailçesine bağlı Terziler, Bezirgan, örenköy ve Tokul köylerindeki ekili arazilerde etkili olan dolu ve yağmur yağışından sonra sel oluştu.

Köylerdeki derelerde oluşan sel sularının taşması, tarım arazilerine büyük zarar verdi.Terziler, Bezirgan, Örenköy veTokul köylerinde yaşayan çiftçiler, yağış sonrası oluşan zararları konusunda yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması ve zararları konusunda gerekli desteğin yapılmasını istediler.

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