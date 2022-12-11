Sekülerlerin çirkin yüzü... Buhar oldu ehliyet sorsan derler medeniyet
Seküler mahallenin çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncu Hande Doğandemir, Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu belirlenen Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Daha önce de alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan oyuncu Hande Doğandemir, bir kez daha trafiğe alkollü şekilde çıktı. Ulus'ta 28 Kasım'da trafik çevirmesine takılan Doğandemir'in alkollü olduğu belirlendi.
2 yıl boyunca araç kullanamayacak
Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konulurken, oyuncunun 2 yıl boyunca araç kullanamayacağı belirtildi. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.