O anlar kameraya yansıdı! Motosikletli sürücünün ani manevrası kazaya neden oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden birinin kontrolsüz dönüş yapmak istemesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Dörtyol'dan Erzin istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarparak yola savruldu. İki motosikletin karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savrulurken sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kontrolsüz dönüş yapmak istemesiyle yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.