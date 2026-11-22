Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yıldızını yerden yere vurdu: Onu halı sahaya bile çağırmam
Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta penaltıya sebep olan Nelson Semedo'yu yerden yere vurdu.
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Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta penaltıya sebep olan Nelson Semedo'yu yerden yere vurdu.
Metin, Semedo'nun hareketinin kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Halı sahaya bile çağırmam'' ifadelerini kullandı. Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.
Kocaelispor'un ilk golünde penaltıya sebebiyet veren Nelson Semedo'yu eleştiren Tümer Metin, "Semedo'nun yaptığı iş değil. Bir oyuncu eliyle oynamaz! Top ele gelebilir ama refleks dahi yapamazsın. Bunu sakınmak da maharetten olmalı. Hangi niyetle okuyayım onun yaptığını?'' dedi.
Sözlerine devam eden Tümer Metin, ''Bir takımın kaderiyle, bir takımın gidişatıyla, bir camianın kaderiyle oynadığın yer! Gelme kardeşim derim haftaya halı sahaya sen, amatörce yaptığın derim! Halı sahaya bile çağırmam." sözlerini sarf etti.
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