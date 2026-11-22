Kocaelispor'un ilk golünde penaltıya sebebiyet veren Nelson Semedo'yu eleştiren Tümer Metin, "Semedo'nun yaptığı iş değil. Bir oyuncu eliyle oynamaz! Top ele gelebilir ama refleks dahi yapamazsın. Bunu sakınmak da maharetten olmalı. Hangi niyetle okuyayım onun yaptığını?'' dedi.