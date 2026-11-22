Beşiktaş, Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 22 puanla giriyor. Siyah-beyazlılar, ligde milli ara öncesi oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.
Ev sahibi Konyaspor ise geride kalan 11 haftada 8 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Konya temsilcisi, ligde oynadığı son maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.
Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, sahadaki yerini alamayacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
MUHTEMEL 11'LER Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Uğurcan, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Diogo, Colley, Muleka. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Ndidi, Olaitan, Trossard, Vlahovic.
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