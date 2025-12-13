Seküler yobazların cuma namazı düşmanlığı

Laiklik bahanesiyle milletin inanç hürriyetini kısıtlamaya çalışan seküler yobazlar, “Cuma Namazı”nı hedef alarak 28 Şubat ruhunu hortlatmaya çalışıyor. 2016 yılında yayımlanan ve cuma namazı için kamuda esneklik sağlanmasının önünü açan genelgeyi görmezden gelen Sabancı Üniversitesi yönetimi, 2025-2026 eğitim yılı Hazırlık Sınıfı Ders Programında, Cuma namazı saatlerine ders koyarak, farz ibadetlerini yerine getirmek isteyen öğrencileri zor durumda bırakmıştı. Akit’in konuyu gündeme getiren haberine rağmen üniversite Cuma namazı saatinde ders uygulamasını sürdürdü.

HER YERDELER

Son olarak Menderes Adliyesi’nde görülen bir duruşmada hâkimin ara vererek Cuma namazına gittiği iddiaları üzerine İzmir Barosu, “Laiklik ilkesi gereğince, yargılama faaliyetleri dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemez. Ceza mahkemelerinde uygulanacak usul, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş olup laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hâkimi suç işlemiştir” açıklaması yaparak Cuma ibadetini yerine getirmeyi suç gibi göstermeye kalktı. Cumhuriyet Gazetesi ise seküler yobazlığa “Duruşmada laiklik ihlali” başlıklı haberle birinci sayfadan destek verdi. Akit’e konuşan İmam Hatip Halil Konakçı Hoca ise, şunları söyledi:

RESMİ TATİL OLMALI

“Burası özgür ve hür bir ülke ise, Hıristiyanlar Pazar günü istedikleri gibi kiliselerinde, Yahudiler Cumartesi günü istedikleri gibi havrada ibadet edebiliyorlarsa ülkede Cuma günü mesai zulmünün bitirilmesi lazım. Herkes haftada iki gün izin yapabilecekse, isteyen Cuma-Cumartesi yapsın, isteyen Cumartesi-Pazar yapsın. Kim ne istiyorsa yapsın, insanları hür bıraksınlar madem Cuma’yı çekemiyorlar. 1920’lere, 30’lara kadar bin yıl bu topraklarda Cuma günü resmi tatildi.”

Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin de şunları dile getirdi: “Yaşananlar, 28 Şubat zihniyetinin hâlâ tamamen tasfiye edilemediğini açıkça göstermektedir. Oysa anayasa ve yürürlükteki mevzuat, inanç hürriyetini açıkça güvence altına almakta; devlet kurumlarının ve eğitim kurumlarının bu özgürlüğü kolaylaştırmasını emretmektedir. Milletin değerleriyle kavga eden bu zihniyet, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal barışı zedelemekte ve hukuku ideolojik kalıplara hapsetmektedir. Cuma’ya düşmanlık Siyonizme dostluktur. Türkiye artık yasakçı reflekslere değil, özgürlükleri esas alan bir anlayışa sahiptir.”