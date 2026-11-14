Seküler Bir Din Olarak Kemalizm!

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

İnsan Tanrısız nasıl yaşar, ancak kendi Tanrı olarak ki, bu ise mümkün değildir! Mabetsiz, totemsiz, kutsalsız değil bir ülke; bir köy dahi, tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir yerde bulunamaz. Din çok yaygın ve muazzam bir sosyal olgu ve fıtri bir ihtiyaçtır. Ya batılını ya da hakkını bulursun. Muvahhid veya müşrik olursun. İkisinin arası yoktur.

Kemalizm Mustafa Kemal'den sonra, takipçileri veya takipçilik iddiasındaki kişiler tarafından sonradan ortaya konmuş bir politikalar bütünü ve ideolojidir. Ancak asla yalnızca bir devlet idaresi, siyaset ve yönetim işi değildir. Aynı zamanda bir kutsal, tabu ve dindir. Üç yönden böyledir. 1- Mevcut din, gelenekler, sosyal ve siyasi yapı (Osmanlı ve Hilafet) ile mücadele halindedir. Yani İslamın ve Osmanlı Hilafetinin ötekisidir. Onları bertarafla yerlerine yerleşmeyi hedefler. 2- Kendisi felsefi, itikadi, imani kabul ve iddialara sahiptir. Mesela pozitivist, tabiatçı ve naturalisttir. Maneviyat, ahiret ve Allah inancı yoktur. 3. olarak, hayranları, bağlıları Kemalizmi bir din, Kemali bir Tanrı, yarıtanrı veya peygamber olarak lanse etmişlerdir. Tabiat boşluk kaldırmaz. Bir dinin yerini yenisi almak ister, Türkiye'de olan budur.

Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi kitabi, semavi, dinlere birebir benzemese de, bir din gibi inanılmış, iman edilmiş, amel edilmiş ve yaşanmıştır. Semavi, livreks dinler gibi değilse de, paganist, antropomorfizt (insan biçimli Tanrı), putperestlik gibidir.

Ancak öncelikle mevcut, yaygın, kadim İslamı etkisizleştirmeyi amaçladığından, tam da onun karşıtı ama benzeri icadları olmuştur. Nutuk, Kur'an, Çankaya Kabe, "Atatürk Ekber" ezan, Mustafa Kemal Tanrı veya Peygamber, Kemalist amentü ( imanın 6 şartı yerine 6 ok) 32 ve 54 farz, saygı duruşu kıyam (namaz), Anıtkabir ana mabet, heykeller, büstler, Atatürk mevlidi, yanılmaz, kusursuz ve kadir-i mutlak yarıtanrı veya peygamber vs. vs. Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi Hz. Ademden gelen semavi bir din değilse de, paganist, tabu, mith, mistik, kutsal yönü zahirdir.

Kemalist CHP; DP, AP, ANAP, AKPARTİ, MHP, İP, DEM, SP vs. gibi beşeri, kutsal sayılmayan partilerden bir parti değildir. Lideri ölümsüzdür veya öldükten sonra da yönetmeye devam ediyor, etmelidir! Anayasa, yasalar, eğitim sistemi, fiili durum, de facto, bunu vurgular ve teminat altına alır. Atatürksüz, partisi CHP'siz, Kemalizmsiz, 6 oksuz ki, onlar Atatürk ilke ve inkılaplarıdır, bir Türkiye düşünülemez. Bu konuda en ufak bir taviz, yasaktır, haramdır, darbeler gibi ağır müeyyideleri vardır.

Kemalist CHP serbest seçimleri kazandı kazandı, kazanamazsa da, kazanan parti CHP gibi, Kemalizme sadık olarak yönetmelidir! Zira Kemalizm resmi ideoloji, derin devlet siyasası, anayasal, yasal, fiili rejim, imtiyazlı politikalar ve CHP'nin 6 okudur. CHP değişmez tüzüğüne göre Mustafa Kemal, her zaman ebedi genel başkandır. Milli eğitim ve YÖK kanununa göre bütün eğitimin gayesi Atatürkçü çocuklar ve gençler yetiştirmektir. Yani CHP'li, 6 okçu, Kemalist nesiller!

Kemalizm aynı zamanda seküler bir din olarak anlaşıldığından dolayı, mevcut, yaygın, geleneksel İslam dini ile rekabet halindedir. Tüm devrimler geleneksel İslami normları ve formları kaldırma ve yerine tamamı Batıdan (Hristiyanlıktan) alınma normlar ve formlar koyma ideali taşır. İslam, tarih içinde teşekkül etmiş geleneksel Türk ve yaşayışı, gerici, eski, terakkiye mani olarak kodlanmış irticadır.

Ancak bu feleğin çarkının terse dönmesinden başka bir şey değildir. Zira İslamın her unsuru, müessesesi Batı'dan, antik Yunandan, Roma'dan, Hristiyanlıktan 6 asır bazen bin yıl daha yenidir. İslam hukukuku Roma Hukukundan bin yıl, Tevrat hukukundan 2/3 bin yıl daha yenidir. Kilise kaynaklı Klasik Batı müziği de Klasik Türk müziği ve Tasavvuf müziğinden yıllarca eskidir. Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları antik Yunan ve Roma imparatorluklarından çok sonradır. Esasen Osmanlı, Roma ve Bizans toprakları, enkazı ve hâkimiyeti üzerinden yükselmiştir. Daha yeni, taze, enerjik olan İslam medeniyeti ve unsurlarıdır.

Kemalizm dini, genel olarak din düşmanı değil İslam düşmanıdır. Hristiyanlık ve Musevilik ile rekabet ve zıddıyet halinde değildir. Bu dinler büyük, kadim, mücahit, Hilafet devleti Osmanlının bertarafına sevinmiş, Kemalizmi tercih etmiş olmalıdır. Osmanlının cihan hâkimiyeti mefkuresine mukabil T.C. Avrupa'ya karşı iddiasız, mütevazi, taklitçidir. Kemalist perspektiften ise; Hristiyanlık ve Musevilik İslamın kadim düşmanlarıdır. Yani bu dinler düşmanın düşmanlarıdır. Ayrıca Kemalizmin özendiği Batı medeniyeti, bir YahudiHristiyan (judeo-Christiyan civilization) medeniyetidir. Hristiyan için hem Eski Ahit (Tevrat) hem de Yeni Ahit (İncil) kutsal kitaplardır. Kur'an ve İslam ortak hasımdır.

"Dinde zorlama yoktur, Kemalizm'de çoktur" (Bakara 256) yazımızda da belirttiğimiz gibi, İslam yeryüzünde her insana hitap eder ve ulaşmak ister. Ancak hiç kimseyi din hususunda zorlamaz. Bu kul hakkını ihlal eden bir haramdır. İslam diğer dinleri ortadan kaldırmak gibi bir misyona sahip değildir. Osmanlı nüfusunun çoğu zaman yarıya yakın kesimi gayrimüslimlerden oluşurdu. Onların din ve vicdan özgürlükleri, Hilafet Devletinin teminatı altındadır. "Kim bir zımmiye (gayrimüslim Hilafet vatandaşına) zulmederse ben onun hasmıyım" buyurur Hz. Muhammed. Hristiyanlar ve Museviler kendi okullarında Kur'an ve Peygamber aleyhine eğitimleri rahatlıkla verebilirler, vermişlerdir.

Kemalizm dinine (ideolojisine) göre ise, Türkiye'de tek bir kişinin Kemalist olmama hakkı yoktur. Atatürk'ü sevmeme hakkı da yoktur. Bu şahıslar derhal ülkeyi terketmelilerdir. Namaz için kimse zorlanamaz ancak, saygı duruşu kıyamları (namazları) mecburidir. 10 Kasımda 9, 05 'te yürümeye devam eden dayak yer. Kemalizm dinine göre bütün çocuklar ve gençler Kemalist endokrinasyondan geçmek zorundadır.

Kemalist teoloji, kendini en son ve mükemmel inanış olarak gördüğünden, aynı zamanda mutlak bir iktidar sahibi de olmalıdır. Bu Kemalist iktidar ise sonsuza kadar sürmelidir. "Bitimsiz Bir Monarşi Olarak Kemalizm" yazımızda belirttik. Kemalizm, 6 ok, CHP, Atatürkün ebedi genel başkanı olduğu bir parti varken, bir başka parti, en yüksek oyu da alsa iktidar olma hadsizliğine cüret etmemelidir. Sonra darbe olur. İslam küfür düşüncesini sevmez ama kafirin hayat hakkını ve hürriyetlerini korur. Kemalizm ise Kemalist olmayan, Atatürk’ü sevmeyen birinden nefret eder, hayat hakkı tanımaz. Yani Kemalizm dinlerden bir din olmayı, mutlak egemen olmamayı asla kabul etmez.

Faşizm, Komünizm, Nazizm gibi modern otoriter, totaliter ideolojiler de Kemalizm gibi yanılmazlık, kutsallık ve mutlaklık iddiasındadırlar. Komünizm bilimsel sosyalizm kavramıyla, gelecekte tüm dünyada Komünizmin mutlak hakim olacağını, bu sosyoloji ve tarih bilimlerinin zorunlu bir hükmü olduğunu iddia eder. Ancak bu tür ideolojiler artık demode ve çağdışı kalmışlardır. Kemalizm de 1950'lere veya 2000'lere kadar sürdürdüğü politik ve söylem üstünlüğünü kaybetmektedir. 4 günü (periyodu)nun sonuncu günündedir, sıradanlaşmıştır. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Nihai bir hesap yaparsak; yeni din heveslileri mevcut din İslamı bertaraf edemediler. Kendi yeni dinlerini de hakim kılamadılar. İslamın esasatına ciddi bir zarar da veremediler. Ancak yinede toplumun belli bir kesiminde Batı hayranı ve özentisi, oldukça dünyevileşmiş, bu topraklara aidiyet duymayan bir kesim teşkil ettiler. Bunlar "Happy Christmas", "Cadılar Bayramı (Halloween)", "Mutlu Noeller"i bir Frenk gibi içten kutluyorlar.

Kemalist toplum mühendisliği projesi (kutsalı) İslamın hakikatini, kuvvetini, tesirini, enerjisini pek hafife almış ve Müslüman sosyolojiye karşı yenilmiştir. Müslümanların ensesinde boza pişirme aletleri laiklik-irtica söylemi artık tamamen terkedilmiştir. "Başörtüsü zulmünü tekrar edelim" değil, ağzına alan dahi kalmamıştır. Artık tarih dışıdır. Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü zulmü yanlıştı, helalleşelim" demek zorunda kalmıştır. Herşey aslına rücu edicidir. Müslüman Türk Milleti bir daha asla İslam öncesine (irticaa) dönmeyecek ama Osmanlı zamanındaki İslami iddiasına tekrar sahip çıkacaktır. Tarihe geri dönecektir, dönmektedir.