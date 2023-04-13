Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında artış beklediklerini söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt piyasasına olumsuz yansıması bekleniyor.
IEA Başkanı Fatih Birol petrol fiyatlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Petrol arzındaki daralma fiyatları yükseltecek" açıklamasında bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının ekonomiler için kötü bir sürpriz olduğunu, yılın ikinci yarısında arzın daralması ile birlikte fiyatların yukarı gideceğini öngördüklerini söyledi.
Birol konuşmasında ayrıca, küresel fosil yakıt tüketiminin 2020'li yıların son çeyreğine girilmeden önce tepe yapabileceğini de savundu.
Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında:
Benzinin litre fiyatı 22,42 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Motorinin litre fiyatı 21,09 TL
LPG litre fiyatı 10,22 TL
İstanbul Avrupa yakasında:
Benzinin litre fiyatı 22,46 TL
Motorinin litre fiyatı 21,15 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 22,83 TL
Motorinin litre fiyatı 21,50 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 22,81 TL
Motorinin litre fiyatı 21,58 TL
LPG litre fiyatı 10,29 TL