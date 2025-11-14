Sektörün can simidi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında başvurular başladı.

Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin ülke ekonomisine ve konutun kapsadığı projelerin çevresine büyük etkiler sağlayacağını aktaran DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Karslıoğlu, projenin inşaat sektöründe hareketlilik yaratmasını ve şehirlerde istihdamı artırmasını beklediklerini belirtti.

Karslıoğlu, Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin 2 yıl içinde 9 milyon kişiye gelir sağlayacağını belirtti. Karslıoğlu, “Bu proje sektörümüze can simidi olacak. 38 milyon metrekarelik inşaatlarımız, sektörlerimizin arkasındaki lokomotif olan 200 kalem sektörü canlandıracak. Her vilayetteki organize sanayi bölgelerinde diğer müteşebbisler, imalatçılar ve paydaşlarımız çalışacak. Yeni iş kolları açılacak ve bu sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü yeniden ayağa kalkacak. İstihdam konusunda paydaşlarla birlikte 9 milyon kişi demek, ülkemizin yaklaşık yüzde 10’unun bu projede görev alacağı anlamına geliyor. Bu proje, ülke ekonomimize ve vatandaşlarımıza çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.

Karslıoğlu, bilim ve fenden faydalanarak projelerin depreme dayanıklı bir proje olacağını aktardı. Karslıoğlu, “Durağan seviyede olan inşaat sektörü hareketlendi. Önümüzdeki süreçte ihaleler yapılacak ve müteahhit firmalarımız çalışmalarına devam edecek. Bilim ve fen kurallarıyla yürütülen TOKİ tecrübesi, tünel kalıp projesiyle birleşecek. Depreme dayanıklı, güvenilir sosyal konutlar; peyzajları, oyun parkları, alanların genişliği, ulaşımı, okulları, camisi, dükkanları ve esnafıyla birlikte ticaret alanlarıyla ülkemizde ekonomik bir çığır açacaktır” dedi.