Sektörün 2021 yılı umudu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) yarın gerçekleştirilecek. Yarışma öncesinde sektörün önde gelen isimleri OGTY’ye yönelik online değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda soruları cevaplayan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, pandeminin sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Etkileyici bir karar

Burhanoğlu, “Pandemi belirsizlik ortamı yarattı. Tüketim talebinde nasıl bir belirsizlik oluştuysa bu sanayiye de yansıyor. Yatırım konusunda tereddütler bizde de oluşuyor. Bunu gidermek için devlet ‘Yatırımlarınızın yüzde 45’ini vergiden düşebilirsiniz’ diye önemli bir destek paketi açıkladı. Bu bizim için önemli elbette. Bunun dışında temettü dağıtımlarını yüzde 25 ile sınırlayıp paranın şirket içinde kalması ve bunun yatırıma dönmesi için de karar aldı. Teşvik olmasa da bu, etkileyici bir karar oldu” dedi.

‘TÜürkiye'nin gelişmesini sağlayabilir’

Sektörel fonun bireysel yatırımlardan daha güvenli olduğunu ifade eden Burhanoğlu, “Devlet nasıl biz makinelere yaptığımız yatırımları vergiden düşüyorsa, girişimcilere yaptığımız yatırımları da vergiden düşebilir. Ve bu ekosistemin Türkiye’de gelişmesini sağlayabilir. Sektörel fon bireysel yatırımlardan daha güvenli ve kurumsal olur. Bunu da devlet denetlesin, yurt dışında da örnekleri var. Bu fonlar tarafından sanayiciler de bilinçli bir şekilde girişimcilere yatırım yapsın” diye konuştu.

Sektöre pandemi etkisi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise salgın sebebiyle mart, nisan ve mayıs aylarında otomotiv sektöründe yüzde 70’lik bir daralma görüldüğünün altını çizdi. Çelik, “Otomotivde 2018’den bu yana aylık 2,5 milyar dolar ihracat ortalaması ile gidiyorduk. Pandemi nedeniyle mart-nisan-mayıs aylarında yüzde 70’e varan daralma gördük. İhracat pazarlarında en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldik. Ama eylül ayı itibariyle 2,5 milyar dolar olan ortalama ihracatın da üzerine çıkmış durumdayız. Virüsün 2020 yılının sonlarına doğru hafifleyeceği öngörülüyor. Geçen yıl 31 milyar dolara yakın olan ihracat, bu yıl 25-26 milyar dolara gerileyecek. 2021’de ise tekrardan 30 milyar doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.