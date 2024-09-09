Sektörde ilk! Yemek sipariş eder gibi kapıda araç onarımı

Otomotivde satış sonrası hizmetlerinde yeni nesil çözümler tüketicilerin talepleri doğrultusunda gelişim gösterirken, RS Boyasız Onarım, mobil onarım hizmetiyle onarımı araç sahiplerinin “ayağına kadar” götürüyor. Tıpkı yemek sipariş eder gibi hizmetin iş yeri veya eve gittiği mobil boyasız onarım, şehir içinde yaşanan irili ufaklı kazalarda ortaya çıkan hasarların parça değişimi veya boyama olmaksızın özel tekniklerle, yerinde onarım ile hem araç sahibi şirketler hem de hususi araç sahipleri için avantaj sağlıyor.

Araç sahipleri için büyük kolaylık

Son yıllarda araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle aracı hasar gören araç sahipleri, değer kaybını minimum seviyeye indirmek için hasarlı parçaların değişimi ve boyanması yerine boyasız onarımı tercih ederken, boyasız onarım ile zamandan da tasarruf ediyor. RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet “Diyelim ki aracınızın ön çamurluğuna biri vurup kaçtı. Çamurluk değişimi 20-30 bin TL, geleneksel kaporta-boya onarımı ise 10-15 bin TL. Bu aracın geleneksel yöntemlerle onarımı 3-5 gün sürecek ve sürücü araçsız kalacak. Eğer boyasız onarıma uygunsa, boyasız onarım tekniğiyle maliyeti 8-10 bin TL. Parça değişmediği için araçta değer kaybı ortaya çıkmaması ise en büyük avantaj. Küçük hasarlar dakikalar içerisinde onarılabilirken; büyüklerde ise mesai saatleri başladığında onarıma başlanıyor, mesai bitimine doğru araç sahibi onarımı tamamlanmış şekilde aracını sabah bıraktığı yerden teslim alıyor. Çok yakında kasko poliçesi olan araç sahipleri de bu avantajdan faydalanabilecek. Siz bize değil, biz size geliyoruz.” dedi.

Ev veya işyerinin otoparkında onarım gerçekleştirilebiliyor

Ortam koşulları uygun olduğu takdirde mobil onarım hizmetiyle hasarlı araç ev ya da işyeri otoparkında özel onarım teknikleriyle onarılabiliyor. Mobil onarım sayesinde özellikle yoğun çalışan ve aracına vakit ayıramayan araç sahiplerine büyük kolaylık sağlanırken, hasarlı araç sahipleri rsboyasizonarim.com web sitesi üzerinden iletişime geçip, aracın bulunduğu lokasyonu ve hasar fotoğraflarını ileterek randevu oluşturabiliyor.

Boyasız onarım nedir?

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği” veya daha genel tanımıyla "Boyasız Hasar Onarımı", boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, otomobilin geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur. Son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için de kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir.