Sektörde bir ilk! YeniPara dönemi başladı!

İkinci el otomobil sektörünün kılavuz markası ikinciyeni.com, sadakat programı YeniPara’yı hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl web sitesi ve mobil uygulamasını baştan aşağı yenileyen ikinciyeni.com, müşteri memnuniyeti odaklı uygulamalarına devam ediyor. Sektörde bir ilk niteliğinde olan bu program ile tüm ikinciyeni.com kullanıcıları hem mobilden hem de web sitesinden yapacakları işlemlerde YeniPara puan kazanıyor; kazandıkları puanları ekspertiz, lojistik ve hizmet bedeli kuponları gibi birçok farklı alanda kullanabiliyor.

YeniPara sadakat programı ile sektörde bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Kullanıcılarımıza kolaylık sağlama ve müşteri sadakatini geliştirme hedefimiz doğrultusunda sektörümüzde bir ilki daha gerçekleştirdik. YeniPara sadakat programı ile tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimiz, hem mobil hem de web sitesi üzerinden yapacakları açık artırmalarda teklif verme, araç fiyatlaması, hemen al ya da açık artırmadan araç alıp satma gibi birçok işlemde puan kazanacak ve kazandıkları puanları ikinciyeni.com’da ekspertiz, lojistik ve hizmet bedeli kuponuna ek olarak ileride çeşitlenecek birçok hizmette kullanma fırsatı elde edecekler. Üstelik tüm bu işlemler dijital olarak gerçekleştirilecek. Sektörün kılavuz markası olarak ilkleri hayata geçirip, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.