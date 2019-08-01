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"Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:- "(Konut kredilerinde faiz oranlarının indirilmesi) Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir"- "Son 1,5 yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Şu anda büyük bir fırsat doğdu"

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
"Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir"

ANTALYA (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesinin sektörü harekete geçireceğini belirterek, "Son 1,5 yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Şu anda büyük bir fırsat doğdu." ifadesini kullandı.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Elmas, yaptığı açıklamada, konut kredisi faiz oranlarındaki indirimi sektör açısından 'büyük bir adım' olarak değerlendirdi.

Elmas, bazı bankalarca faiz oranlarının 0,99'a çekilmesinin büyük bir sürpriz olduğunu, vadenin 180 aya çıkarılmasının da dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamına geldiğini bildirdi.

Sektörde yaklaşık son iki yıldır yavaşlama olduğunu belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1,28'e çekilmişti. Konut sektörü 1,28'de bile ivme yaşamıştı. Özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0,98-99 tabii çok daha büyük bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. Konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1,5 yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Şu anda büyük bir fırsat doğdu."

Elmas, "180 ay da 500 bin lira kredi kullanabilecek vatandaşlar için çok büyük bir fırsat oluştu. Konut bedelleri kira öder gibi taksite düştü. KONUTDER üyeleri olarak bankalarla anlaşarak rakamları daha da aşağıya çekebiliriz. 0,80'e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir. Ayrıca bunu önümüzdeki dönemde sektör olarak kampanyalaştırabiliriz. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
  1. Altan Elmas
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