Seksenler'in hayvansever oyuncusundan Erdoğan'a destek!

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını ve süreci hassasiyetle takip edeceklerini söyleyen Erdoğan, sokak hayvanlarının güvenli bir ortama alınması için belediyelere çağrı yaptı.

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gören Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Batı'nın fonladığı sözde hayvan dernekleri ise açıklamalarını çarpıttığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı akıllarınca hedef aldı. Türkiye'de hemen hemen her gün başıboş köpek saldırısını görmezden gelen "hayvansever" maskeli dernekler, Erdoğan'ı hayvan düşmanıymış gibi göstermeye çalıştı.

Bu duruma "hayvansever" denilince ilk akla gelen TRT'nin Seksenler dizisinde rol olan ünlü oyuncu Özlem Balcı tepki gösterdi.

"Art niyetli hayvan sevmeyen insanlar..."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü çarpıtıldı" diyen Balcı, "Art niyetli hayvan sevmeyen insanlar tarafından siyasi boyuta taşındı" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Müslümanlığın gerektirdiği en önemli şey merhamet etmek ve mazluma el uzatmaktır. İslam dininde Peygamberimizin sözlerinden yola çıkarak asla bir hayvanın hakkına girmeyecek kadar inançlı bir toplumuz. Emine Erdoğan hanımefendinin kalbini biliyorum nasıl hayvan sever nasıl merhametli olduğunu. Cumhurbaşkanımız yaşanan münferit olaydan dolayı çok üzgündür, hepimiz gibi."

Açıklamasına "Toplu katliam yapılacakmış gibi ayaklanmak doğru değildir" ifadeleriyle devam eden Özlem Balcı, "Yasalarla yönetilen bir ülke olarak sözlü talimat ile toplu katliam, kıyım yapılacakmış gibi ayaklanmak doğru değildir. Söylenilen şey çarpıtılmasın lütfen yasaklı ırkların ve tehlike arz eden sokak hayvanlarının barınaklara iyileştirme sağlanarak alınmasını ifade ettiğini düşünüyorum." dedi.

Balcı açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Ben sizin aracılığınız ile sayın Cumhurbaşkanım’a sesleniyorum. Ben bu sorunu çözebilirim. Bana imkan ve fırsat versin. Hem hayvanseverlerin mutlu olacağı hem sokak hayvanlarının mutlu olacağı hem de sokaklarda hiç kimsenin hayvan yüzünden zarar görmeyeceği çözüm benim hayalini kurduğum projede. Ben bu işe gönüllü varım, elimi uzatıyorum ve devletimin yanındayım. Cumhurbaşkanımızın zekasını hafife almayın en doğru şekilde bu sorunu çözecektir. Bu ülkede Reis'i; ne dış güçler ne muhalefet ne de FETÖ devirebilir! Deveden büyük fil vardır, sadece bu mazlumların ahının ağırlığının altından kimse kalkamaz. Ailemin bana öğrettiği şey, Rabbimiz kul hakkını ve hayvan hakkını asla affetmez."