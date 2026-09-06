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Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

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Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

#1
Foto - Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

NDTV kanalının haberine göre, sahte içki tüketen 12 kişi rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydeden yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi raporlarının ardından doğrulanabileceğini aktardı.

#2
Foto - Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

Sagar bölgesindeki 6 içki dükkanı mühürlenirken, 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, açıklamasında, sahte içki ölümleriyle ilgili soruşturma emri verdiğini ve sorumlulara karşı mümkün olan en sert önlemlerin alınacağını belirtti.

#4
Foto - Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti

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