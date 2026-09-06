Okan Buruk'tan Leao sürprizi! İlk 11'de olacak mı? Hücumda forma vereceği 3 ismi belirledi...
Galatasaray gözünü Devler Ligi'ne çevirmiş durumda artık...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray gözünü Devler Ligi'ne çevirmiş durumda artık...
Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamlayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçının hazırlıkları başladı. Portekiz'de oynanacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ilk 11'in hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi.
Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçta Victor Osimhen sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Sporting deplasmanında forvette Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Sarı-kırmızılılardan dün yapılan açıklamada Osimhen'in sağ kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, ileri tetkiklerin bugün tamamlanacağı belirtilmişti.
Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Galatasaray'daki ilk maçına çıkan Rafael Leao'nun ise Sporting'e karşı yedekler arasında başlayacağı, karşılaşmanın gidişiatına göre süre alacağı ifade edildi. Okan Buruk'un kanatlarda Leroy Sane ve Yunus Akgün'e forma vereceği aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23