Birçok üründe kampanya: BİM'in yeni indirim fırsatları geldi!
Türkiye'nin sayılı market zincirlerinden biri olan BİM'in yeni katalog listesi yayınlandı. İşte indirimler listesi...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin sayılı market zincirlerinden biri olan BİM'in yeni katalog listesi yayınlandı. İşte indirimler listesi...
Wexta Büyük Boy Valiz 1.300 TL
Wexta Küçük Boy Valiz 999 TL Wexta Orta Boy Valiz 1.150 TL Pasaport Kılıfı 129 TL North Pacific Valiz Etiketi 99 TL Valiz Etiketi 99 TL Valiz Organizer Set 6'lı 135 TL Kiğılı DynamiC Kemer 199 TL Sırt Çantası Kadın 449 TL Tek Kişilik Battaniye 679 TL Çift Kişilik Battaniye 729 TL Maisonette El Havlusu 69 TL Maisonette Yüz Havlusu 115 TL Havlu Saç Bonesi 69 TL Ayak Havlusu 85 TL Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 129 TL Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 3'lü 69 TL Bolero Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 59 TL Penti Pantolon Çorabı Kadın 2'li 49 TL Penti Külotlu Çorap Çocuk 69 TL Boxer Erkek Çocuk 2'li 99 TL Dantelli Külot Kadın 2'li 69 TL DAGİ Sporcu Tayt 429 TL Düğmeli Pijama Takımı Kadın 429 TL Atlet Kız/Erkek Çocuk 2'li 119 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 999 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.650 TL Tefal Krep Tava 749 TL Tefal Sahan 949 TL Tefal Manuel Rondo 799 TL Santoku Bıçağı 399 TL Şef Bıçağı 499 TL Chef's Karnıyarık Tencere 519 TL Chef's Tava 319 TL Benante 7 Parça Çerezlik Seti 349 TL Glass in Love Renkli Desenli Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak 109 TL Paşabahçe Leafy Meşrubat Bardağı 4'lü 479 TL Paşabahçe Leafy Su Şişesi 179 TL Benante Salata Tabağı 169 TL Melamin Kek Fanusu 229 TL Colorina Lavanta Desenli Cam Pasta Tabağı 4'lü 499 TL Colorina Renkli Ayaklı Cam Servis Tabağı 219 TL Paşabahçe Leafy Tuzluk Biberlik Seti 2'li 119 TL Rakle Desenli Kupa ve Mum Seti 259 TL Cam Kase Seti 2'li 149 TL Glass in Love Gravürlü Cam Bardak 42 TL Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 329 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 75 TL
Bonera Academia Tek Fiyat Emaye Ürünler 449 TL Çatal Kaşıklı Saklama Kabı 3 Katlı 99 TL Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 45 TL Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL Saklama Kabı Seti 6'lı 145 TL Kapaklı Hamur Leğeni 119 TL Çelik Kesme Panosu 439 TL Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 189 TL Çift Renkli Çizgili Kase 39 TL Paslanmaz Süt Süzgeci 69 TL Renkli Süzgeç 42 TL Ceviz Kıracağı 109 TL Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 219 TL Tek Fiyat Makyaj Organizer Çeşitleri 49 TL Çekmeceli Düzenleyici 2 Katlı 189 TL Okyanus Mermer Desenli Banyo Seti 2'li 399 TL Okyanus Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 75 TL İki Katlı Şampuanlık 159 TL Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 249 TL Fonksiyonel Askı Çeşitleri 45 TL Tekli Ayakkabı Rampası 35 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23