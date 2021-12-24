Seksenler oyuncusuna büyük şok!

TRT 1 ekranlarının klasiği haline gelen Seksenler dizisinin oyuncusu Ayşe Tolga'ya hırsız şoku. Temizlikçisi kasasındaki 1 milyon liralık mücevherleri çaldı...

Oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti.

Seksenler dizisinin oyuncusu Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi.

Komşusunun 'mücevherlerim kayboldu' şikayetinin ardından durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.

Evindeki kasası boşaldı

Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti. Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gördü.

Ünlü oyuncu, polis merkezine başvurup bir milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu.

Savcılık Ayşe Tolga'nın temizlik işlerini yapan H.T. hakkında soruşturma başlattı.