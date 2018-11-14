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Sekiz yıllık hasret sona erdi ama... Rumlar ırkçılığa başladı

KKTC ile Kıbrıs Rum kesimini birbirine bağlayan Derinya ve Aplıç kapılarının sekiz yıl aradan sonra açılmasının ardından, Güney Kıbrıs tarafı şimdiden ırkçı politikalara başladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:50
Sekiz yıllık hasret sona erdi ama... Rumlar ırkçılığa başladı

KKTC ile Kıbrıs Rum kesimini birbirine bağlayan Derinya ve Aplıç kapıları geçtiğimiz gün açıldı, ama Rumlar geçişlerde Türklere ayrımcılık yapıyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay, Kıbrıs Rum tarafının, sınır kapılarında KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yaparak, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının geçişine izin vermediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının, sınır kapılarında KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yaptığını söyledi. KKTC’de dün Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla iki tarafı birbirine bağlayan kapı sayısı 9’a yükseldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Derinya ve Aplıç kara sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasıyla birlikte, Rum yönetiminin Türkler arasında ayrımcılık yaptığını belirterek eleştiride bulundu. Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney’e geçişinin engellediğini ve bunun düzeltilmesi için Rum yönetimine çağrılar yapıp, önerilerde bulunduklarını belirten Bakan Özersay, “Rum tarafı bir ayrımcılık yapmaktadır ve bu da bizi rahatsız eden bir husustur. Bazı istisnalar hariç, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının büyük bir bölümünün Güney’e geçişine Rum Yönetimi izin vermemektedir. Bu içimizi burkan ve bizi rahatsız eden bir durumdur” dedi.

‘Gayriadil bir uygulama'

Rumların engellemesini gayri adil bir uygulama olarak değerlendiren Özersay, uyarılara rağmen Rum tarafının engellemeyi ısrarla sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Özersay, “Temennim odur ki, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı yaptığımız önerilere daha olumlu yaklaşır ve bu konuda da bir ilerleme kaydedilir. Biz bu haksız uygulamanın giderilmesi ve düzeltilmesi için girişimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Evlilik şartı var

Kıbrıs Rum tarafı, 1974’ten sonra KKTC vatandaşı olan Türklerin Güney Kıbrıs’a geçişini engelliyor. Güney Kıbrıs’a, sadece 1974 öncesinde Ada’da yaşayan Kıbrıslı Türk veya Rum biriyle evlenen biri geçiş yapabiliyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:50
  1. Güney Kıbrıs
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