Şekersiz kremalı çilekli pasta yapmaya ne dersiniz?

Şekerin hiçbir faydası olmadığı gibi üstüne üstlük bolca zararı mevcut. Onu kullanmak ve hayatımızda yer edinmesini sağlamak yerine, farklı tatlandırıcılarla yeni tarifler yapmanız mümkün.

Doğada bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca -şekerden daha tatlı- tatlandırıcılar mevcut. Peki siz neden hala şeker kullanıyorsunuz?

Doğal tatlandırıcılara göz atarak, hayatınızdan şekeri atabilirsiniz.

Malzemeler

3 adet yumurta

yarım su bardağı bal

2 yemek kaşığı tereyağı

1 bardak çilek

3 yemek kaşığı şekersiz çilek reçeli



yarım su bardağı krema

yarım su bardağı tam buğday unu

kabartma tozu

2 yemek kaşığı vanilya özü

Kreması için;

1 paket sıvı krema

Öncelikle yağı ve kremayı, kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Ardından içerisine yumurtayı, yavaş yavaş da balı ilave ederek iyice çırpın.

Vanilya özünü ilave ettikten sonra un ve kabartma tozu ilave edip, spatula ile karıştırın.

Önceden yağlanmış fırın tepsisine karışımı boşaltın.

Isıtılmış 200 derecelik fırında, ortalama 25 dakika kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra arasına çırpılmış krema, çilek reçeli ve çileklerle süsleyerek 2 saat dolapta dinlendirin.

Dilerseniz bu reçeteyi, sağlıklı tatlandırıcılar ya da stevia şekeriyle de yapabilier ve çeşitlendirebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun..