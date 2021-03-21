Akşam vaktinde çay demlerken bir yandan da sağlıklı tatlılar yapmak istiyorsanız şekersiz kabak tatlısı tam size göre! Şekersiz kabak tatlısı hem oldukça lezzetli hem de sağlıklı bir tercihtir. Peki şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır?

Şekersiz kabak tatlısı tarifi

4 kişilik tarif için malzemeler:

- 2 dilim balkabağı

- 3 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı tahin

- Dövülmüş ceviz

Yapımı:

Bir tencere içerisine suyu koyun ve çubuk tarçınları ekledikten sonra 10 dakika boyunca kaynatın. Sonrasında tencereyi ocaktan alın ve tarçınları sudan çıkartın. Suyu soğumaya bırakın ve kabakları dilimleyin. Bu dilimleri suya ekleyin ve kısa ateşte ocakta pişmeye bırakın. Kabak dilimleri yumuşadığı zaman ocaktan alın ve bal ve tahini karıştırıp üzerinde gezdirin. Cevizleri de serpiştirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.