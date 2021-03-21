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Kadın - Aile Şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır? Şekersiz kabak tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır? Şekersiz kabak tatlısı tarifi

Çayla beraber yenilecek tatlılar arasında en hafiflerinden olan şekersiz kabak tatlısı tarifi merak ediliyor. Şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte en iyi şekersiz kabak tatlısı tarifi…

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:02:00 -
Şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır? Şekersiz kabak tatlısı tarifi

Akşam vaktinde çay demlerken bir yandan da sağlıklı tatlılar yapmak istiyorsanız şekersiz kabak tatlısı tam size göre! Şekersiz kabak tatlısı hem oldukça lezzetli hem de sağlıklı bir tercihtir. Peki şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır?  

Şekersiz kabak tatlısı tarifi

4 kişilik tarif için malzemeler:

- 2 dilim balkabağı

- 3 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı tahin

- Dövülmüş ceviz

Yapımı:

Bir tencere içerisine suyu koyun ve çubuk tarçınları ekledikten sonra 10 dakika boyunca kaynatın. Sonrasında tencereyi ocaktan alın ve tarçınları sudan çıkartın. Suyu soğumaya bırakın ve kabakları dilimleyin. Bu dilimleri suya ekleyin ve kısa ateşte ocakta pişmeye bırakın. Kabak dilimleri yumuşadığı zaman ocaktan alın ve bal ve tahini karıştırıp üzerinde gezdirin. Cevizleri de serpiştirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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