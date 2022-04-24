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Yemek Tarifleri Şekersiz hoşaf nasıl yapılır? Tam ölçülü hoşaf tarifi
Yemek Tarifleri

Şekersiz hoşaf nasıl yapılır? Tam ölçülü hoşaf tarifi

İftar ya da sahur sofrası için sağlıklı, şekersiz bir hoşaf hazırlamak isteyenler “Tam ölçülü hoşaf” tarifini araştırıyor. Peki, hoşaf nasıl yapılır? Hoşaf için hangi malzemeler gerekli? Şekersiz üzüm hoşafı tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-24 19:06:00 -
Şekersiz hoşaf nasıl yapılır? Tam ölçülü hoşaf tarifi

İftar ve sahur sofralarının geleneksel lezzetlerindendir hoşaflar... Son yıllarda hazır içecekler tercih edilse de hoşaf sağlık için son derece kıymetlidir. Uzmanlar paket meyve suları yerine evlerde hatta okullar da dahi hoşafın tüketilebileceğini belirtiyor. Elbette, ölçüyü kaçırmadan. Peki, ama hoşaf nasıl yapılır? Şeker kullanmadan hoşaf yapılır mı?

Tam ölçülü hoşaf tarifi

Malzemeler:

10 adet kuru kayısı

10 adet gün kurusu

10 adet kuru incir

Bir avuç siyah üzüm

1 adet çubuk tarçın

Bir tutam karanfil

Şekersiz hoşaf nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir tencere alıp üzerine göz kararı su ilave edin. Kuru meyveler iyice eridiğinde tencereden çubuk tarçını çıkarın.

Hoşafınızı taneli olarak ikram edebilirsiniz. “Yok, ben taneli sevmem” diyorsanız; karışım iyice kaynadıktan sonra bir blendar yardımıyla kuru meyveleri püre haline getirin. Sonrasında bir tülbent ve tel süzgeç vasıtasıyla hoşafınızı süzün.

Afiyet olsun.

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