Şekerpare tatlısı tarifi: Şekerpare tarifi ile adeta usta şeflere taş çıkartacaksınız!

Size son derece hafif tatlı olan şekerpare tatlısını denemenizi tavsiye ederiz.. Kolay bayram tatlısı deyince akla ilk gelen tatlılardan biri pratik şekerpare tatlısı için malzemelerimiz ve bayram tatlıları resimli tarif bilgisi aşağıdaki gibidir.

Şekerpare tatlısı malzemeleri;

• 3 adet yumurta

• 3 Kahve fincanı sıvıyağ

• 3 Kahve fincanı toz şeker

• 1 paket kabartma tozu

• 1 su bardağı irmik

• Alabildiği kadar un

Şerbeti için;

• 3,5 su bardağı su

• 3 su bardağı toz şeker

• Yarım limon suyu

Üzeri için;

• yeşil fıstık

Şekerpare tatlısı yapılışı;

Şekerpare tatlısı için öncelikle derin bir tencereye şerbeti hazırlamak için toz şeker, 3 bardak su, yarım limon suyunu koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 20 dakika kadar daha kaynatın. Diğer yanda yağı ve şekeri çırpıyoruz. Şeker eridikten sonra yumurtaları ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Karışıma irmik, kabartma tozu ve azar azar un ilave ediyoruz. Hamur kıvamını aldıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp üzerine çatalla çizik atıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra ılık hale gelen tatlıları servis tabağına alıp üzerine yine ılık olan şerbeti gezdiriyoruz. Böylece tatlılar şerbeti içine çekecektir. Servis tabağına alıp soğumasını bekliyoruz. En son üstüne isteğe göre yeşil fıstık döküyoruz. Şekerpare tatlısı servise hazır.

Afiyet olsun…

ŞEKERPARE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şekerpare hamurunun ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması için dikkatli olmalısınız. Lezzetli bir şekerpare için hamurunun kulak memesi kıvamında olması gerekmektedir.

Şekerpare hamurlarını dizmeye başlamadan önce tepsiyi yağlamalısınız. Şekerpareleri fırına attıktan sonra üzeri altın sarısı oluncaya kadar asla fırından çıkartmamalısınız. Aksi taktirde dağılacaktır. Şekerpare hamurunu yoğurduktan sonra, şekil vermeden önce 15 dakika buzdolabında dinlendiriniz.

ŞEKERPARE KAÇ KALORİ?

Orta boy bir porsiyon şekerparenin (3 adet) kalorisi ortalama 545’tir.