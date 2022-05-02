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Yemek Tarifleri Şekerpare tarifi: Tam ölçülü ağızda dağılan pastane usulü kıyır kıyır şekerpare tatlısı tarifi
Yemek Tarifleri

Şekerpare tarifi: Tam ölçülü ağızda dağılan pastane usulü kıyır kıyır şekerpare tatlısı tarifi

“Şekerpare nasıl yapılır?” diyenler için nefis şekerpare yapımı ve malzemeleri ve şekerpare tatlısı püf noktaları...

Yeniakit Publisher
2022-05-02 17:30:00 - 2022-05-02 17:33:03
Şekerpare tarifi: Tam ölçülü ağızda dağılan pastane usulü kıyır kıyır şekerpare tatlısı tarifi

Şekerpare tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağı
  • 1,5 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Aldığı kadar un

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • Yarım limon

Lezzetli şekerpare tarifi nasıl yapılır?

Şekerpare yapımı için ilk olarak yumurtalardan birinin sarısını ayırın. Beyazını diğer yumurtayı, tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini iyice karıştırın. Vanilya ve kabarma tozunu ekleyin. Son olarak unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin. Üzerine bir fırça yardımıyla ayırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalın tersiyle çizik atın. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. Üstü kızaran şekerparelerinizi fırından çıkarın. Bu esnada su ve şekeri tencerede karıştırıp şerbeti pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ilave edin. 5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın. Şerbeti tatlıların üzerine dökeceğiniz zaman ılık olmalı. Tatlıların da ilk sıcaklığının geçmesini beklemelisiniz. Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmadan çekmesini bekleyin. Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Şekerpare püf noktaları

Şekerpare yapılırken bazı püf noktaları bilmek gerekir. Bu püf noktalara göre şekerpare hamurunun da kıvamının iyi olması gerekir. Şekerpare hamurunun kıvamı ne sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Buna göre şekerpare hamuru kulak memesi kıvamında olmalıdır. Şekerpareler tepsiye dizilmeden önce tepsi mutlaka yağlanmalıdır. Şekerpareler fırından çıkarıldıktan sonra 2 dakika kadar beklenmeli. Bekleyen şekerparelerin üzerine de ılıyan şerbet dökülmelidir. Şekerparelerin üzerine şerbet döküldükten sonra üzerine bir tepsi kapatılarak şekerparenin şerbeti çekmesi beklenir. Şekerparelerin şekli güzel olmalıdır. Bu nedenle şekerpareler yuvarlanarak şekil verilmelidir.

 

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