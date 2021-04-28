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Kadın - Aile Şekerpare nasıl yapılır? İrmikli şekerpare tarifi
Kadın - Aile

Şekerpare nasıl yapılır? İrmikli şekerpare tarifi

Ev yapımı, oldukça ekonomik şerbetli bir tatlı olan şekerpare, özellikle ramazan ayında iftar sofralarının aranan lezzetlerinden biridir. Şekerpare tarifi, şekerpare nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:36:00 -
Şekerpare nasıl yapılır? İrmikli şekerpare tarifi

Tam ölçülü şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tarifini sizler için tam kıvamında ölçülerle derledik. İşte nefis şekerpare tarifi...

Şekerpare nasıl yapılır?

 

Malzemeler

- 3,5 su bardağı un

- 3 yumurta

- 150 gr tereyağ

- 1 çay bardağı irmik

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Yarım çay bardağı sıvıyağ

- Fındık içi ya da badem

Şerbeti için;

- 3,5 su bardağı şeker

- 3,5 su bardağı su

- 2-3 damla limon suyu

Yapılışı

Öncelikle bir yumurtanın sarısını kenara ayırın ve bütün şekerpare malzemelerini derin bir kaba alın. Homojen kıvam alıncaya dek hamuru yoğurun.

Ardından küçük bezeler halinde şekerpareleri tepsiye dizin. Üzerine ayırmış olduğunuz yumurta sarısını sürüp fındık ya da bademi yerleştirin.

185 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 20-25 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Bu esnada şerbeti tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika bekletin ve ilk sıcağını atması için ocaktan indirin.

Fırından çıkan şekerparelerinde ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbeti döküp dolapta dinlendirin.

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