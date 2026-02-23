  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik’ten ABD’nin siyonist elçisine sert tepki: Sonuçları vahim olur! Tüik duyurdu: Güven endeksi rakamları belli oldu! CHP’de tacizciye ödül gibi dönüş! 17 yaşındaki kızı taciz eden müptezele kucak açtılar: Kirli ittifak Osmangazi’de hortladı! Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?" FETÖ elebaşının hem dostu hem referansıydı... Türkiye’nin yakalama kararı çıkardığı CIA sorumlusu Graham Fuller öldü 275 medya mensubunu katletmişti... Bebek katili Netanyahu'dan Amerikalı gazeteciye alçak tehdit! İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi! Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
Yerel Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!
Yerel

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyük paniğe neden olurken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Yaşam

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın
Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın

Yerel

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın

Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!
Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!

Yerel

Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!

Gebze’de kombi yangını!
Gebze’de kombi yangını!

Yaşam

Gebze’de kombi yangını!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23