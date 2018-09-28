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Şekerin nemlenmemesi için neler yapmak gerekir?

Şekerin nemlenmesini önlemek için ne yapmak gerekir? İşte şekerin nemlenmesini önlemek için yapmanız gerekenler...

28 Eylül 2018 Cuma 20:59
Şekerin nemlenmemesi için neler yapmak gerekir?

KURUTMA KAĞIDI

Kurutma kağıdı şekerin nemlenmesi konusunda en etkili yöntemlerden birisi olmak ile birlikte aynı zamanda uygulaması da oldukça pratiktir. Bu yöntemi uygulamak için içine şeker koymuş olduğunuz kavanozun altına kavanozun genişliği ile orantılı büyüklükte kurutma kağıdı koymanız gerekir. Böyle şekerin nemlenmesini önleyerek katılaşmasının önüne geçmiş olursunuz.

BUZDOLABINA KALDIRMAK

Nemlenerek katılaşmış olan şekerlerin düzelmesi için uygulanabilecek olan bir diğer yöntem de şekeri buzdolabına kaldırmaktır. Bunun için şeker kabınızı buzdolabının içine yerleştirin ve bir süre bekleyin. Ancak bu yöntemi uygularken buzdolabının içerisinde koku olmamasına ya da koku oluşumuna yol açacak açık yiyecek, içecek olmamasına özen gösterin. Aksi takdirde bu koku şekere de sinecektir.

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı da şekerin nemlenmesini önleyerek sertleşmesine engel olacaktır. Defne yaprağının yapısal özelliği nedeni ile oluşan nemi emer. Bu nedenle bu yöntem en etkili yöntemlerden birisi olarak gösterilmektedir. Bunun için şeker kavanozunuzun içine birkaç tane defne yaprağı yerleştirin. Böylece kavanozda sakladığınız şeker nemlenip sertleşmeden duracaktır.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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