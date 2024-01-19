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Kadın - Aile Şekerden 20 kat zehir içeren içecek: Efsane değil zincir marketlere geliyor ama zeka geriliğine sebep oluyor
Kadın - Aile

Şekerden 20 kat zehir içeren içecek: Efsane değil zincir marketlere geliyor ama zeka geriliğine sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-19 20:31:00 - 2024-01-19 20:31:25
Şekerden 20 kat zehir içeren içecek: Efsane değil zincir marketlere geliyor ama zeka geriliğine sebep oluyor

Meyan kökü aşırı tüketilmediğinde faydalı bir içecek. Meyan kökü fazla tüketilince zeka geriliğine neden oluyor. Peki meyan kökünü kimler tüketmemeli?

Bilinen birçok besinin faydalı olduğu kabul edilirken, paradoksal bir şekilde fazla tüketilmesi, birçok yiyecek ve içeceğin yapımında kullanılan meyan kökünün beyin üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmıştır.

Çocuklarda büyük tehlike
Geçmişte şerbet olarak yaygın olarak tüketilen meyan kökü, günümüzde birçok içecek ve yiyeceğin içeriğinde kendine yer bulmaktadır. Ancak, yapılan son araştırmalar, meyan kökünü doğrudan tüketmenin veya meyan kökü içeren besinleri aşırı miktarda tüketmenin özellikle çocuklarda zeka geriliğine yol açabileceğini göstermiştir.

Hamileler tüketmemeli

Özellikle potasyum seviyesi düşük olan bireylerin, kalp rahatsızlığı olanların ve hamilelerin, meyan kökünü kesinlikle tüketmemeleri öneriliyor.

Meyan kökü, erken doğum riskini artırabilir ve gebelik döneminde tüketildiğinde anne karnındaki bebeğin zeka gelişimini olumsuz etkileyerek zeka geriliğine neden olabilir.
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Bu nedenle, hamilelik sürecinde meyan kökü tüketilmemeli.
Meyan kökündeki glisirizin, anne karnındaki bebeklerin beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, bu bileşenin kullanımı dikkat eksikliği problemlerini de beraberinde getirebilir.

Meyan kökü, kontrollü ve sınırlı miktarlarda tüketildiğinde çeşitli faydalar sağlayabilir.

Bu kök, mide zarını koruma özelliğiyle bilinir, romatizma belirtilerine iyi gelebilir ve ülser tedavisine katkı sağlayabilir.

Ayrıca, özellikle epilepsi hastalarında sakinleştirici özelliğiyle tanınmaktadır.

Şekerden 20 kat daha zararlı
Meyan kökünün şekerden 20 kat daha tatlı olma özelliği, genellikle onu şekerden 40 kat daha zararlı olarak değerlendirmemize neden olmakta.

Uzmanlar, meyan kökü kullanımında büyük bir dikkat gerektiğini belirtiyor. Meyan kökü preparatlarının, potasyum düşüklüğü ve kalp yetmezliğine neden olabileceği için 9 haftadan daha uzun süreli kullanılmamalıdır. Ayrıca, günlük dozun 200 ile 600 miligram arasında olması önerilir.

Meyan kökünün antiaritmik ilaçlarla etkileşime girebileceği biliniyor. Bu nedenle, herhangi bir ilaç kullanan bireylerin meyan kökü tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmekte.
Kemoterapi sürecinde meyan kökü kullanımından kaçınılması ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar da bulunuyor.

Meyan kökünün faydaları ve zararları üzerine devam eden çalışmalar göz önüne alındığında, bu bitkinin tüketilmeden önce kesinlikle bir uzmana danışılması önem arz ediyor.

 

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