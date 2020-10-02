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Aktüel Şekerbank'a mikrofinansmanda uluslararası kaynak
Aktüel

Şekerbank'a mikrofinansmanda uluslararası kaynak

Uluslararası finans kuruluşlarıyla köklü ilişkisi olan Şekerbank, mikrofinansman alanında uluslararası kaynak sağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:07:11 -
Şekerbank'a mikrofinansmanda uluslararası kaynak

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Dünya Bankası kuruluşu International Finance Corporation (IFC) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından kurulan yatırım fonu Mikrofinans Kredi Kuruluşu (Microfinance Enhancement Facility/MEF) ile 3 yıl vadeli 10 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'daki yaygın şube ağı ve Türkiye'nin her yerindeki çiftçi, esnaf ve işletme müşterileri sayesinde sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarıyla köklü ilişkisi olan Şekerbank bu kez mikrofinansman alanında uluslararası kaynak sağladı.

Banka 3 yıl vadeli söz konusu kredi ile yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle nakit akışı olumsuz etkilenen esnaf, işletme ve çiftçilerin finansman ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye'de ilk ve tek olan mikrofinansman kredilendirme yöntemi ile daha evvel sisteme dahil olmamış çiftçi, esnaf ve kadın girişimcileri bankacılıkla tanıştıran Şekerbank, aldığı mikrofinansman kredisiyle esnaf ve işletmeler ile çiftçilerin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına destek olacak.

Banka böylece Kovid-19 salgını sebebiyle nakit akışları etkilenen esnaf, işletme ve çiftçilerin yanında yer alarak kapsayıcı büyümeye katkı sağlamaya devam edecek.

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