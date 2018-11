Şeker yüzünden ayak parmakları kesildi

Şeker menhus bir hastalık.Üstelik ülkemizde son derece yaygın. Son 15 yılda %90 nispetinde arttı. Dünyada 240 milyon, Türkiye’de ise 6 milyondan fazla şeker hastası var. Şeker hastalarında, kan şekerinin kontrol altına alınmaması halinde, ayaklarda ciddi sağlık sıkıntıları görülebiliyor.

Zamanında müdahale edilmediğinde ayak parmakları hatta ayak ve bacakların kesilmesi gerekiyor.

Böyle bir illet maalesef, değerli bir şahsiyeti de buldu. Bir nesle tarih şuûru veren dâvâ adamlarından tarihçi yazar ve hatip Kadir Mısıroğlu'nun ayak parmakları bu sebeple kesildi. Allah'tan kendisine şifa diliyoruz.

Vahim bir hastalık

Yapılan araştırmalara göre dünyada her 20 dakikada 1 kişi, diyabete bağlı kalp krizi ve felç geçiriyor. Her 60 dakikada biri böbrek bozukluğu yüzünden diyalize giriyor. Her 90 dakikada bir kişide körlük yapıyor. Hareketsizlik, kalp hastalıkları, obezite, stres ve hipertansiyonun diyabete sebep oluyor.

Gerçi, şeker hastalığının önemli bir sebebi de yüzde 30 ırsî.. Bilhassa ailesinde şeker ya da yüksek tansiyon hastası bulunan, kolesterol değerleri yüksek ve obezite sorunu bulunanlar risk altında.

Bu durumda olanların düzenli aralıklarla açlık ve tokluk kan şekeri testlerini yaptırmaları şart. Unutulmamalı ki, şeker hastalığı ilk safhada belirti vermiyor. Bir hayli sinsi. Emarelerin ortaya çıkması hastalığın ilerlediğinin gösteriyor.

Bu durumda da çok su içme, sık idrara çıkma, fazla yemek yemeye rağmen aşırı kilo kaybı yaşanabiliyor.

Ayaklarınıza dikkat

Şeker hastalarında kan şekerinin kontrol altına alınmaması halinde özellikle ayaklarda ciddi sağlık sıkıntıları başlıyor.

Zamanında müdahale edilmediğinde uzuv kayıpları söz konusu olabiliyor.

Şeker hastalarında ayaktaki kızarıklık, sıcaklık artışı, hassasiyet ve şişlik, enfeksiyon belirtisi.

Sağlıklı kişilerin ayaklarında ise çatlaklar, yaralar, kaşıntılı bölgeler bulunmaz, renk ve sıcaklık farkı olmaz.

Hastalık, ayakları 2 yolla etkiliyor. Ayağı besleyen damarlar daralabildiğinden kan dolaşımı bozulabiliyor ya da ayağa gelecek sinirler zarar görebiliyor.

Soluk, soğuk veya morarmış bir ayak, çoğu zaman dolaşım bozukluğunun bir sonucudur. Ayağın kan dolaşımı bozulduğunda bu bölgeye enfeksiyonlarla mücadele etmek için gerekli oksijen, besinler ve kan hücreleri yeterince ulaşamaz. Bu da ayağın savunmasız kalmasına sebep olur.

His kaybı yaşarsınız

Kan şekerinin uzun süreli yüksek olması sinirlere zarar verebilir. Sinirlerin ağrı ve diğer duyuları iletmesini engeller ve his kaybı görülebilir. Öyle ki, hastalar ayaklarındaki küçük sıyrık ve yaralı fark etmezler. Bu yaralar tedavi edilmediğinde iltihaplanabilir ve ayağın hatta bacağın kaybına kadar gidebilir.

Bu yüzden diyabetik ayak yaraları, hastaneye yatışlarda en önemli sebep.

Diyabetik ayak şeker hastalarının yüzde 15’inde görülür.

Tip2 diyabetiklerin yüzde 50’si de risk altındadır.

Travma dışı sebeplerle gerçekleşen ayak-bacak kesilmelerinin yüzde 40-60’ı şeker hastalığının kötü kontrolü yüzünden oluyor.

Diyabetik ayak, iyi kan şekeri kontrolü ile önlenebilen bir durum. İyi kan şekeri kontrolü ile uzuv kaybı riski yüzde 60 azalmakta.