Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Türkiye’de şans oyunları ve yasal bahis mecralarının çeşitliliği artarken, Ali Rıza Demircan Hoca, Şans oyunlarının ve yasal bahislerin neden haram kılındığına dair uyarılarda bulundu. Zararı kişisel sınırları aşarak toplumsal bir yaraya dönüşen şans oyunlarına karşı 'rızkı helal yoldan arama' çağrısı yaptı.

Milli piyango, İddaa, At yarışları ve benzerleri gibi halk katmalarına kadar inerek ruhsal ve ailevi problemlerin kaynağı olmuş kumar türleri yanısıra yasal kumarhanelerde oynanan,servetlerin ve onurların kaybedilmesine sebep olan kumar nevileri de mücadele edilmesi gereken vidan pisliği ve sosyal afettir. Zararı kişisel ve toplumsaldır. Ahlâkî ve ekonomiktir. Haram olduğu için de âhiret kaybına vesiledir.

KUMARIN ANA SEBEBİ VE İKİNCİ DERECEDEN NEDENLERİ

Kumarın ana sebebi Allah’a ve Onun rızıklandırıcılığı dahil egemenliğine olan bilgi, bilinç ve îman yetersizliğidir. Allah bütün varlıkların yaratıcısıdır. O, bilimsel tahminlere göre on milyonu aşkın canlı türlerinin ancak katrilyonlarla ifade edilebilecek tekillerinin yaşamları için muhtaç olacakları nimetleri yaratmıştır. Rızkını arama sağlama bilgisi de her canlı varlığın varlığına kodlanmıştır.

Özel canlılar olan insanların rızkı da belirlenmiştir. Rızkını doğal yollarla arayan her canlı gibi çalışan her insan da rızkına ulaşır.

Takdir edilen rızkına ulaşamayacak olan engellilere yardım Rabbimiz tarafından toplumsal görevimiz kılınmıştır. İnsanların rızık kaynaklarına uzanan sömürücülerle mücadele de vazifelerimiz arasındadır.

Ruhsal ve fiziksel özelliklerimiz ve yaratıldığımız coğrafya gibi yenilen, içilen giyilen, kullanılan ve yararlanılan anlamına rızıkların miktarı da belirlenmiştir. Topluma zarar verecek kumar gibi kazanç yolları da yasaklanmıştır. Bir diğer anlatımla çalışsa da her insan yeterinden fazla kazanıp zengin olamayabilir.

İnsan çalışacak ve meşru yollarla kazanabildiği ile yetinecektir. Dünya mutluluğu yanısıra ölüm ötesi hayatının saadeti de buna bağlıdır.

Yukarıda özetlenen bilgi ve bilinçten yoksun olan insanlar kumara yatkın hale gelirler. Çevrenin özendirici hayatına, yasal çalışmalarla erilemeyeceği yargısı da kumara eğilimi kamçılar. Eğer helâl ve haram inancı da yoksa başkalarının kaybı üzerine kazanmaya şartlı vicdan yoksulları olan kumarcılar oluşur.

KUMAR NEDİR?

Kumar bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği veya kaybedenin kazanana önceden belirlenen bedeli ödediği şans oyunları dizisidir.

Kumarın özü kaybeden tarafın kazanan tarafa önceden belirlenen ödemeyi yapmasıdır. Akla gelebilecek her şey, ama her şey kumar vasıtası kılınabilir. Kumar olan vasıtaların kullanımı değildir. Onlar aracılığıyla kazanca ve kayba konu olan işlemlerdir. Kendisiyle kumar oynanan bazı nesnelerin /işlerin haram olarak nitelenmesi onların yaygın kumar aracı olarak bilinmesi sebebiyledir.

Mesela biz de at yarışları denince kumar akla gelir. Çünkü at yarışları kumar amacıyla düzenlenmektedir. Ama at yarışları, at yarışları olarak haram değildir. Peygamberimiz at yarıları yaptırmış, birincilere de ödüller vermiştir.

KUMAR HARAMDIR

Biz kullarına pek merhametli olan Yüce Rabbimizin rahmet tezahürlerinden biri de bizlere zarar verecek sözleri, davranışları, işleri ve ilişkileri bize yasaklamasıdır. Haram kılınıp yasaklanan işlemlerden biri de kumardır.

Bakara Sûresinin 219. âyetinde kısmî faydaları yanı sıra çok büyük zararları olduğu açıklanan kumar, Mâide sûresinin 90. âyetinde alkollü içkiler, putperestliği çağrıştıran uygulamalar ve fal/astroloji türü kehanetler ile birlikte Şeytanî türden iğrenç kötülükler olarak nitelenip haram kılınmıştır..

Mâide sûresinin 91. âyetinde ise Şeytan’ın aramıza kin ve düşmanlık sokmak için alkollü içkiler ve kumarı aracı kılmak isteyeceği bildirilmiştir.