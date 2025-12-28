Seyirlik manzara! Uzungöl’de kış masalı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, etkili olan kar yağışının ardından adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Uzungöl’de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Gören hayran kalıyor

Uzungöl’e gezmeye gelen Turgay Hatipoğlu, “İyi bir hafta sonu geçirdik. Trabzonluyum ama Uzungöl’e 25 sene üzerine geliyorum. Muazzam bir atmosfer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Kar yeni başladı. 10 gün sonra gölün üzeri de buz tutmaya başlar. Doğa bozulmayınca çok güzel oluyor. Herkes gelsin” dedi.

Her mevsim başka bir güzellik

Şenay Hatipoğlu, Uzungöl’ün her mevsim güzel ve keyifli olduğunu belirterek, “Yıllar önce yine kar yağdığı zaman Uzungöl’e gelmiştim. Çok değişmiş çok da güzel olmuş. Arkadaşlarımız davet etti biz de geldik. Yazın başka kışın bir başka güzel ama kar yağınca çam ağaçlarını izlemek ve sobanın yanında oturmak çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Uzungöl’ü gezmek için Yozgat’tan geldiğini ifade eden Fadime Uzun, “Bizim oralara bu kadar kar yağmıyor. Geldiğimizden beri geziyoruz. Rize’ye de gittik, fotoğraf çekiliyoruz. Uzungöl’ü fotoğraflardan görüyorduk kendim de gelip görmüş oldum. Gerçekten çok güzel bir yermiş” diye konuştu.