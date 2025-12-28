  • İSTANBUL
ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

ABD'nin 25 Aralık'ta Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda, fırlatılan füze parçalarının düştüğü köyün sakinleri; bölgelerinde ne söz konusu örgütün ne de terörle bağlantılı herhangi bir faaliyetin izine rastlanmadığını açıkladı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 25 Aralık gecesi gökyüzünü alevler ve patlama sesleri esir aldı. ABD ordusunun bölgedeki DEAŞ unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği hava saldırıları sırasında, fırlatılan füzelerden birine ait devasa parça Tambuwal bölgesindeki Jabo köyüne düştü. Gece yarısı yüksek bir infilak sesiyle sarsılan köy halkı, can havliyle evlerinden kaçarken; yerel kaynaklar ve görgü tanıkları harekatın hedefi konusunda Washington ile tamamen zıt açıklamalar yaptı.  

CNN'in haberine göre, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırıları sırasında fırlatılan bir füzenin parçası, Sokoto eyaletinin Tambuwal bölgesine bağlı Jabo köyüne düştü.

Köy sakinlerinden Suleiman Kagara, 25 Aralık gecesi yüksek bir patlama sesi duyduklarını belirtti.

Kagara, gökyüzünde alevler saçarak ilerleyen bir cismin kısa süre sonra yere çarparak patladığını ve bunun üzerine köy halkının korku içinde evlerinden kaçtığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olaydan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, saldırının bölgedeki DEAŞ militanlarına yönelik olduğunu duyurduğuna işaret eden Kagara, köyde terör faaliyetleri bulunmadığını ve yerel Hristiyanların Müslüman çoğunlukla barış içinde yaşadığını belirtti.

Tambuwal'ı eyalet parlamentosunda temsil eden Bashar Isah Jabo da füzeye ait parçanın Jabo'daki sağlık merkezine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir tarlaya düştüğünü, can kaybı yaşanmadığını ancak olayın "toplumda korku ve paniğe yol açtığını" aktardı.

Isah Jabo, "barışçıl bir topluluk" olarak tanımladığı köyde "DEAŞ, Lakurawa ya da başka herhangi bir terör örgütünün varlığına dair bilinen bir geçmiş bulunmadığını" kaydetti.

TRUMP, SALDIRIYI EMRETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Nijerya Enformasyon Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Sokoto eyaletinin Tangaza bölgesindeki ormanlık alanlarda bulunan DEAŞ saklanma alanlarını hedef alan "hassas saldırı operasyonlarının" ABD ile işbirliği içinde başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, operasyon sırasında kullanılan mühimmatın bazı parçalarının Jabo'ya ve kuzey-orta Nijerya'daki Kwara eyaletindeki başka bir bölgeye düştüğü de belirtilmişti.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Nijerya'daki hava saldırılarının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiği aktarılmıştı.

