Trump Kennedy'nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi
Gündem

Trump Kennedy'nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

ABD’nin başkenti Washington’ın dünyaca ünlü sanat merkezi Kennedy Center’ın ismine Başkan Donald Trump’ın adının eklenmesi, sanat dünyasında büyük bir çatlağa yol açtı. Kurumun yeni ismine tepki göstererek geleneksel Noel arifesi konserini sahneye çıkmadan hemen önce iptal eden müzisyen, şimdi dev bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Sanat merkezinin yönetimi, ani iptal nedeniyle uğranılan zararın karşılanması için sanatçıdan 1 milyon dolar talep edileceğini duyurdu.

Trump'ın adı eklenen Kennedy Center'ın Başkanı Richard Grenell, Noel arifesinde mekanda verilmesi planlanan konseri iptal eden müzisyen Chuck Redd'e mektup gönderdi.

Grenell, mektupta "Bu ulusal hazineyi kurtarmak için Başkan Trump'ın olağanüstü çabalarını onurlandıran isim değişikliğine açık tepkiniz olarak son anda geri çekilme kararınız, klasik hoşgörüsüzlük örneğidir ve kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu için çok maliyetlidir." ifadesine yer verdi.

 

Mektupta Grenell, Redd'den "son dakika iptal etmesinden ve siyasi oyunundan ötürü" 1 milyon dolar ödemesini talep edeceklerini bildirdi.

Kennedy Center'da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Redd, mekana Trump'ın adının eklenmesinin ardından Noel arifesindeki konserden geri çekilmişti.

 

Redd, "Kennedy Center internet sitesinin ve daha sonra binanın isminin değiştirildiğini gördüğümde konserimizi iptal etmeyi seçtim." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray, 18 Aralık'ta Washington’ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adının “Trump-Kennedy Center” olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

Ardından, binaya ve mekanın internet sitesine Trump'ın adı eklenmişti.

