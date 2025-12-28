  • İSTANBUL
Yaşam

Yıkım sırasında çöktü! Saniyeler içinde yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü.

 

Toz bulutu kapladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede inşaat halindeki binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkım kararı verilmesinin ardından Atatürk Mahallesi’ndeki 8 katlı apartman için ekipler çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

