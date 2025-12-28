Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor
Orta Doğu'da dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kritik bir diplomatik hamle yaparak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya hareket etti. Yarın gerçekleşecek olan bu zirve, Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni döneminin bölgedeki etkileri açısından büyük önem taşıyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump’ın Miami kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin gündeminin Gazze ve İran olacağını duyurdu. İsrail'in İran'a saldırması için izin alacağı bilgisi edinildi.
Netanyahu’nun, Trump ile yapacağı görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
İsrail basını, Netanyahu’nun uçağında, Gazze'de tutulan son rehine olan Polis Başçavuş Ran Gvili’nin annesi Talik Gvili’nin de yer aldığını açıkladı.