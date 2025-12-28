  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’ye karşı Somaliland’a üs

Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller

Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

'Seküler kesimin çatallı dili!'
Gündem Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor
Gündem

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

Orta Doğu'da dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kritik bir diplomatik hamle yaparak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya hareket etti. Yarın gerçekleşecek olan bu zirve, Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni döneminin bölgedeki etkileri açısından büyük önem taşıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump’ın Miami kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin gündeminin Gazze ve İran olacağını duyurdu. İsrail'in İran'a saldırması için izin alacağı bilgisi edinildi.

Netanyahu’nun, Trump ile yapacağı görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu’nun uçağında, Gazze'de tutulan son rehine olan Polis Başçavuş Ran Gvili’nin annesi Talik Gvili’nin de yer aldığını açıkladı. 

 

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!
Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

Dünya

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı
‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Dünya

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!
Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!

Dünya

Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23