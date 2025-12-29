Türkiye donarken o ilimizde herkes sahile akın etti
Yurdun dört bir yanı kara kışla boğuşurken Hatay'da güneşli hava dikkat çekti. Hatay’ın Samandağ ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde güneşli hava, sahilleri hareketlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sahile gelenlerin bir kısmı deniz manzarasına karşı oturarak sohbet ederken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı. Hafif dalgalı denizi değerlendiren bazı gençler ise sörf yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.