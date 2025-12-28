  • İSTANBUL
Gündem İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?
İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Burdur'da aşırı alkollü bir kadın, girdiği markette dehşet saçtı. Gözü dönmüş kadın, önce marketin giriş kapısındaki camları kırdı, ardından hıncını alamayarak reyonlara yöneldi. Raflarda bulunan onlarca içki şişesini yere fırlatarak parçalayan kadın, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Burdur’da alkollü olduğu iddia edilen kadın, kapı camını kırdığı marketin rafında bulunan şişeleri de kırdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen C.A., marketin kapı camını kırdı. Raftaki içki şişelerini de yere atarak kıran kadın, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

 

İş yeri sahibi Furkan Tunç, "Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir anda gelip kapının camını kırıp, daha sonra da raflardaki şişeleri kırdı" dedi.

