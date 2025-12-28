  • İSTANBUL
Yaşam

Dur ihtarını hiçe saydı! Otomobili bırakıp yaya kaçtı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Gece yarısı Bursa sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp yaya kaçtı.

Bursa’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, kent merkezinde başlayan kovalamacanın ardından otomobilini yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı.

 

Polis havaya ateş açtı

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi’nde meydana geldi. Uluyol Caddesi’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, ihtara uymayıp kaçan sürücüyü takibe aldı. Ara sokaklarda kaçışını sürdüren sürücü, Ulu Mahalle’den Gazcılar Caddesi’ne geldiğinde otomobili durdurdu. Bu sırada arkadan gelen ekip aracı otomobile çarptı. Sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Havaya 4 el uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, girdiği sokakta yakalandı.

 

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yorumlar

hasel

Boşuna kaçıyor.Plakasından kim olduğu çıkmayacak mı? Kaçanlar suç işliyor.Kaçanlara ek ceza verilsin ve bu tür kaçanlara ihtar olsun.
