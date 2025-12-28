  • İSTANBUL
Gündem Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor
Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara’da düşürülen İHA’larla ilgili Cumhuriyet gazetesine yapmış olduğu açıklamaya İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan yalanmana geldi. Duran, “Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Ankara’ya geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin “Esas sorun iki saat boyunca düşürülmemesi. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı” ifadelerini kullanmıştı.

