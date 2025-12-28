“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Ali Karahasanoğlu

Bir Yargıtay üyesi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran üzerinden paylaşım yapmış..

Saran kim?

İmam Hatip üzerine yalanlar söyleyen bir kişi.

Saran kim, Futbol Federasyonu’nun maçları canlı yayınlama ihalesine yeterlik şartı taşımadığı belirlenince, “Giremedik. Gelecek sene için iyi hazırlandık. Ben Katar vatandaşlığına müracaat ettim” diyerek, ahlaksızca bir sataşma ile bu ülkenin geceli gündüzlü çalışan siyasi iktidarını, Katar vatandaşlarına ayrıcalık tanıdığı iftirasını atan bir adam.

Ki adamın kendisi de, doğumdan kaynaklı da olsa, annesinin Amerikan vatandaşı olmasından kaynaklı olsa da..

Bir Amerikan vatandaşı.

Böyle birisi, uyuşturucu temini gibi, gayri ahlaki ilişkiler gibi suçlamalara muhatap olduğunda, Yargıtay’da üyelik yapan bir isim, niye korumak ister?

Yargıtay üyesi Metin Yandırmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Konu Fenerbahçe Başkanı olunca özel hayata ilişkin bilgi ve belgeleri dahi soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek ortalığa saçıp, konu başkaları olunca kafasını kuma gömenler. Bu yöntemleri FETÖ’den mi öğrendiniz? Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.”

Yargıtay üyeleri de klüp taraftarı olabilir, üyesi olabilir..

Ama..

“(Önceden Cumhuriyet Başsavcısı, HSYK Üyesi) Halen Yargıtay Üyesi”şeklinde kendisini tanıttığı bir sosyal medya platformunda takım taraftarlığı üzerinden bir yandan hukukçuluğunu konuştururken..

“Özel hayata ilişkin bilgi ve belge” derken..

“Soruşturmanın gizliliği” derken..

Soruşturma altında olan hatta adli kontrol kararı verilen bir kişinin üzerinden, tali bir noktada, belki gerçekten eleştirilecek dahi olsa, bir yüksek hakim tarafından görüş bildirilmesi, yargı etiği açısından, ne derece doğrudur?

Sadettin Saran’a yönelik bir suçlama olduğunda, onu özel hayat korumasına alıp, binlerce kişi hakkında benzer suçlamalar olduğunda sessiz kaldığında, cevabı şu mu olacaktır, yüksek hakimin: “Ben diğer kişileri tanımıyorum.”

Bir kişiyi tanıyıp tanımamanız, onun özel hayatına ilişkin haksız bir paylaşıma itiraz etmemenizi gerektirmez ki..

Özel hayata saygı üzerinden hassasiyet geliştiriyorsanız, kamuoyunda özel hayata ilişkin kime yönelik bir gizliliğin ihlali varsa, hepsine yorum yapmanız gerekir.

Hele hele, sayın Yargıtay üyesinin, imalı paylaşımlarla, Hz. Peygamberin bir hadisini beddua şekline dönüştürerek, takım taraftarlığını aşıp, insanların başkalarında görülen yanlışları belki de toplumu bu yanlışlardan korumak için iyiniyetle yaptıkları eleştirileri, kendilerinin de o yanlışı yaşamalarını temenni ederek dillendirmek ne derece doğrudur?

Metin Yandırmaz’ın sosyal medya paylaşımlarını incelediğimde, hayretler içinde kaldım..

Bir muhalif gazetenin, adeta manşetleri ile paralel paylaşımları dikkatimi çekti..

Yakın tarihden bir örnek:

“17 Aralık 2016’da; PKK terör örgütünün hain saldırısında şehit olan, Kayseri 1. Komando Tugayı personeli 15 kahraman

Mehmetçiğimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Manşetlerin dili programında, tam da Sözcü gazetesinin buna benzer paylaşım yaptığı gün, “Bir önceki yıl. Ondan önceki yıl. Daha önceki yıl. Geriye doğru 2017’ye kadar gittim. Sözcü gazetesinde 15 şehidimiz hiç hatırlanmamış. Yine de hatırlasınlar, ama şu soruma ne cevap verecekler: Bu sene, Sözcü gazetesinin 15 şehidimizi hatırlamasının ardında, PKK’nın silah bırakmasından duyduğu rahatsızlık mı var? Bunu şehid istismarı olarak yorumlarsak, yanlış mı olur?”

Metin beyin paylaşımlarını da geçtiğimiz yıllara dönük taradım..

Şehidlerimizi genel anlamda “hatırlamıyor” diyemem. Çünkü Eren Bülbül’den Aybüke öğretmene kadar PKK saldırısında şehid olanların, değişik tarihlerde anma paylaşımları yapılmış..

Ama Sözcü gazetesinin, 2025’de hatırlayıp, 2024 ve daha eski yıllarda hatırlamadığı Kayseri’deki 15 şehidimiz Metin beyde de yok..

Belki daha önemlisi, Metin beyin aktüel konularda yaptığı paylaşımlarda, hukuk yorumlarını, büyük oranda muhaliflerin çizgisinde yapması.

Buna bir örnek daha vereyim.

