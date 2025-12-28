Ömer Toprak, Real Sociedad’da antrenör oldu

  • İSTANBUL
Spor

Almanya’da sürdürdüğü kariyerini Antalyaspor’da noktalayan Ömer Toprak, İspanya’nın en köklü kulüplerinden Real Sociedad’da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Sergio Francisco ile yollarını ayıran İspanyol takımı Real Sociedad'da teknik direktörlük görevine, geçtiğimiz hafta Pellegrino Matarazzo getirilmişti.

Matarazzo’nun görevine başlamasının ardından teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.

LaLiga ekibi Real Sociedad’dan yapılan açıklamaya göre Ömer Toprak, Pellegrino Matarazzo’nun ekibine dahil oldu.

Profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda Freiburg’da başlayan Ömer Toprak, Almanya’da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını da giydi.

Milli oyuncu, son olarak 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Antalyaspor’da top koşturdu.

A Milli Futbol Takımı’nın formasını da 27 kez terleten Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.

