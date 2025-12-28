  • İSTANBUL
Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Umreye giden ve burada bir mescide girerken boynundaki Filistin bayraklı rozeti çıkartılan bir Türk kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bana ait olan küçücük şey ya! 'Haram' diyor sanki Kur'an-ı Kerim'de ayet yazıyor" ifadeleri ile tepki gösterdi.

İbadetlerini gerçekleştirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın gittiği Suudi Arabistan'da, sık sık tepki çeken görüntüler kayda geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi kolluk kuvvetlerinin kutsal topraklarda ibadet için bulunan umrecilere karşı sert tavrı, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 

TÜRK UMRECİNİN FİLİSTİN BAYRAKLI ROZETİ ALINDI 

Bu kez umreye giden bir Türk'ün yaşadıklarına dair yaptığı sosyal medya paylaşımı, çok konuşuldu...

Umreye giden bir Türk'ün, mescide girerken Filistin bayraklı rozeti çıkartıldı. Ayrıca kadın, görevlilerin sert müdahalesi ile de karşılaştı. 

Türk umreci, bunun üzerine görevlilerle tartışma yaşadı. 

O anları kayda alıp yayınlayan kadın, "Bana ait olan bir şey. Küçücük şey ya, 'haram' diyor sanki Kur'an-ı Kerim'de ayet yazıyor. Çıkışta alabilirsin dediler ama..." sözlerini sarf etti. 

KABE'YE ALINMAMIŞTI 

Daha öncesinde de Suud polisi, Filistin bandanası takan bir Türk umreciyi Kabe'ye almamıştı. 

Umreci, vizesinin iptal edilmesi tehdidiyle de karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan olay sonrası yayınlanan açıklamada, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak" ifadelerine yer verilmişti. 

