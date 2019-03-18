Şeker yükselmesi nasıl düşürülür? Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Midenin arkasında bulunan pankreas kan şekerini düzenleyen hormonların salgılanmasında görevlidir. Bu hormonlardan birisi de insülin hormonudur. İnsülin, besinler yoluyla alınan şekerin hücrelere girmesini sağlar. Peki şeker yükselince basıl düşürülür? İşte yanıtı...

Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Midenin arkasında bulunan pankreas kan şekerini düzenleyen hormonların salgılanmasında görevlidir. Bu hormonlardan birisi de insülin hormonudur. İnsülin, besinler yoluyla alınan şekerin hücrelere girmesini sağlar. Peki şeker yükselince basıl düşürülür? İşte yanıtı... Vücudumuzda kan şekeri yükseldiğinde organlarımızın fonksiyonları maalesef düzgün çalışamamakta ve Vücut şekeri diğer organlara etkin şekilde dağıtamamaktadır. Kan şekerinin yüksek olması durumundaki kişilerde hormon bozuklukları görülebilmektedir. Yükselen kan şekeri nasıl düşürülür ? Çok fazla şekerli meyveler, şekerli karbonhidratlı besinler tüketmemek. Öğünlerimize Lifli besinleri eklemek. Lifli besinler hormonları düzenler ve şekeri dengeye koyar. Elma sirkesini öğünlerinize ekleyin. Magnezyum ve krom içeren (Fasulye, et, brokoli, kuruyemiş, muz, balık, bitter çikolata, yeşil yapraklı sebzeler) tüketin.

Fazlasıyla su tüketin. Fındık ve badem tüketin . Çayınızın içerisine tarçın koyabilirsiniz. Limonlu su içebilirsiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.