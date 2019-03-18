Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Midenin arkasında bulunan pankreas kan şekerini düzenleyen hormonların salgılanmasında görevlidir. Şeker hastalarında şekerin yükselmesi son derece tehlikelidir; çünkü vücuttaki fazla şeker zehir etkisi yaratır. Peki, şeker yükselmesi baş ağrısı yapar mı?

Yüksek şeker baş ağrısı yapar mı?

Yüksek veya düşük kan şekerinin genel belirtilerinden birisi de baş ağrısıdır. Durduk yere vuku bulan nedensiz baş ağrısı kan şekerinizin normalin üstünde veya altında olduğuna dair ipucu olabilir.

Nedensiz baş ağrısının diyabetten kaynaklandığı yönünde şüpheniz varsa en yakın zamanda bir dahiliye doktoruna görünmenizde fayda var.

Hiperglisemi yüksek kan şekeri demektir. Yüksek kan şekeri nedeniyle vuku bulan baş ağrısı genellikle birkaç günde oluşan bir süreç olduğundan, semptomların görülmesi de yavaş olabilir. Baş ağrısı hipergliseminin erken belirtilerinden biri olarak kabul edilir.

Kan şekeri yükseldikçe ağrı daha da şiddetli bir hal alabilir.