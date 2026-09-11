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Tarım "Şeker yok, organik ballar üretiliyor": Tunceli'de rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor
Tarım

"Şeker yok, organik ballar üretiliyor": Tunceli'de rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

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"Şeker yok, organik ballar üretiliyor": Tunceli'de rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Hozat'ın Balkaynar köyündeki sağıma katılan Vali Şefik Aygöl, geçen yılki üretimin yaklaşık 100 ton üzerinde bir rekolte öngördüklerini söyledi.

Tunceli'de bal sağım sezonu başladı. Kent genelinde 88 binin üzerinde kovan bulunurken, bu yılki üretimin 900 tonu aşması bekleniyor.

Bal sağımı, Hozat ilçesine bağlı Balkaynar köyünde yapıldı. Sağıma katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, arıcılarla birlikte bal sağımı yaparak üretim sürecini yerinde inceledi.

Kentin zengin florasının kaliteli ve doğal bal üretimine önemli katkı sunduğunu belirten Aygöl, geçen yılki üretimin yaklaşık 100 ton üzerinde bir rekolte öngördüklerini ifade etti. Vali, arıcılığın geliştirilmesi ve özellikle genç üreticilerin sektöre kazandırılması amacıyla her yıl kovan sayısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Türkiye'de en kaliteli balı en uygun fiyata satan şehirlerden biriyiz"

Aygöl, "Hozat ilçemizin Balkaynar köyündeyiz. İsminden de anlaşılacağı gibi bal merkezi burası. Biraz önce kıyafetlerimizi giydik ve bal sağımını yaptık. Çok güzel şartlarda çok güzel imkanlarla herhangi bir şeker kullanmaksızın doğal bir bal üretimini yerinde gördük" dedi.

İl Özel İdaresi, bakanlık ve Arıcılar Birliği desteğiyle her sene en az bin kovan daha artırma hedefi koyduklarını aktaran Vali, geçen yıl kovanların dağıtıldığını, şu anda yeniden alımların hazırlıklarının yapıldığını söyledi. Aygöl, bölgede arıcılık yapan hemşehrilerini desteklemek, yeni ve özellikle genç üreticiler oluşturmak için bir mücadeleleri olduğunu dile getirdi.

Kentteki üretimin en önemli özelliğinin kandırmacanın olmaması olduğunu vurgulayan Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şeker yok, organik ballar üretiliyor. Fiyat olarak da memnuniyetle ifade etmek istiyorum, Türkiye'de en kaliteli balı en uygun fiyata satan şehirlerden biriyiz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir üretim ve sağım dönemi diliyorum."

Balkaynar köyündeki programa Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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