Şeker ve yumurtanın leziz yolculuğu: Kaymaklı
Trabzon'da kaymaklı olarak bilinen tatlı, Ramazan ayında ilgi çekiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/seker-ve-yumurtanin-leziz-yolculugu-kaymakli-79563
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Trabzon'da kaymaklı olarak bilinen tatlı, Ramazan ayında ilgi çekiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/seker-ve-yumurtanin-leziz-yolculugu-kaymakli-79563
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