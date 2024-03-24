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Gıda Şeker ve yumurtanın leziz yolculuğu: Kaymaklı
Gıda

Şeker ve yumurtanın leziz yolculuğu: Kaymaklı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:32:00 -
Şeker ve yumurtanın leziz yolculuğu: Kaymaklı

Trabzon'da kaymaklı olarak bilinen tatlı, Ramazan ayında ilgi çekiyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/seker-ve-yumurtanin-leziz-yolculugu-kaymakli-79563

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