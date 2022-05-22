Şeker tüketimini azaltacak ipuçları: Şeker yemeyi azaltan kanıtlanmış 7 ipucu

Beyaz şekerle ilgili onlarca yıldır yapılan araştırmalar şekerin nikotin, alkol veya kafein gibi gerçek bir bağımlılığa neden olabileceğini göstermektedir. Sık sık çok miktarda şeker tüketilirse, pankreas büyük miktarlarda insülin salgılamaya alışır. Bu, vücutta yeni oluşturulan yapay dengeyi korumak için daha fazla şekere ihtiyaç duyulan bir bağımlılık yaratır. Şeker yoksunluğunda kişi gerginleşir ve yemek için tatlı bir şeyler arar.

Uzmanlar, günde en fazla 25 gram şeker tüketimini tavsiye ediyor. Ancak bir insan bu değerden ortalama 3 kat daha fazla şeker tüketiyor. Kilo alımına ek olarak şeker diyabeti, çeşitli kalp hastalıklarını ve kanseri tetikler.

Çoğu insan bunun büyük bir sorun olduğunu bilmeden her gün çok miktarda şeker tüketiyor. Bu bilinçsiz şeker alışkanlığı, oldukça rahatsız edicidir ve şekerin vücuda verdiği zarar da bir o kadar endişe vericidir.

Günlük diyetinizden şekeri çıkarmak büyük bir zorluktur. Araştırmalar, şekerin beyni aldatarak vücudun gerçekten tatlıya ihtiyacı olduğu sinyalini verdirdiğini göstermektedir. Şeker için bu yanlış alarma direnirseniz, vücudunuz inanılmaz bir ilerleme yaşayabilir.

ŞEKERİ AZALTMANIN 5 FAYDASI

Daha az şekerle yaşamanın faydaları o kadar büyük ki, bu faydalar sizi bir daha şekerle karşılaştığınızda iki kez düşünmeye itebilir.

İşte Şekeri Azaltmanın Faydaları

Cilt gençleşir

Diyetteki şeker miktarı, kan dolaşımındaki şeker miktarını etkiler. Yüksek kan şekeri seviyeleri, glikasyon adı verilen bir duruma yol açar. Glikasyon vücudu daha hızlı yaşlandırır ve cildin hasar görmesine neden olur. Daha hızlı yaşlanma, sararma, sarkma görülür ve kan dolaşımı azalır. Şekerli ve nişastalı yiyecekler yemek ciltte parlaklık kaybı, göz çevresinde koyu halkalar, kırışıklık artışı, yüz hatlarının kaybı ve gözenek boyutunda artış olarak kendini gösterir. Bu gıdalar ayrıca iltihabı tetikleyerek sivilcelere de neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi gençliğinizi, sağlığınızı ve güzelliğinizi çalabilir.

Kilo alımı önlenir

Aşırı şeker tüketiminin özellikle göbek bölgesinde kilo aldırdığını herkes bilir. Şeker miktarı kan şekerini yükseltir, bu da vücutta bir insülin akışına neden olur ve zamanla göbek çevresinde yağ birikmesine yol açar. Göbeğin derinliklerindeki bu yağ hücreleri en riskli tiplerdir çünkü organlara ve damarlara giden yağ hormonları üretirler ve burada kalp hastalıkları ve kanseri tetikleyebilen iltihaplanmaya yol açarlar. Şekeri azaltarak göbek bölgenizdeki yağ fazlalığını da azaltacak ve beraberinde gelen hastalıkların risklerini düşüreceksiniz.

Diyabet riski azalır

Fazla kilo almanın yanı sıra şeker alımını azaltmak tip 2 diyabet geliştirme riskini de azaltır.Tatlılara olan aşırı istek, insülin üreten hücreleri stres altına sokarak işlev bozukluklarına neden olur ve diyabete yol açabilir.

Kalp sağlığı iyileşir

Araştırmalar, işlenmiş şekerin kalp ve damar sistemine zarar verebileceğini gösteriyor. Günlük kalorilerinin yüzde 20'sini tatlılardan alan kişilerin, günlük kalorilerinin yüzde 8'ini tatlılardan alanlara kıyasla kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin yüzde 40 daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Vücut direnci artar

Karbonhidratlar, en iyi enerji kaynağıdır. Onlar vücudun yakıtıdır. Şekeri ve karbonhidratları tamamen ortadan kaldırırsanız, bir değişiklik hissedersiniz ancak bu iyi bir şey değildir. Karbonhidratları tamamen bırakınca muhtemelen kendinizi yorgun, stresli ve uykuya muhtaç hissedersiniz. Bunu önlemek için yapay şekerleri diyetten çıkarın, ancak vücudunuza gerekli miktarda şekeri doğal olarak tatlı yiyecekler, nişastalar ve tahıllar yoluyla sağlayın.

ŞEKERİ AZALTMAK İÇİN KANITLANMIŞ 7 İPUCU

Medyatava'nın haberine göre; Günlük olarak kompleks karbonhidratlar içeren besinler tüketmek ve basit şekerlerden uzak durmak kan şekerinde büyük dalgalanmaları önler. Peki, günlük şeker alımınızı nasıl azaltabilirsiniz? İşte kanıtlanmış 7 yöntem.

Şekeri baharatlarla (tarçın, vanilya veya ebegümeci gibi) ve gazlı içecekleri bitki çaylarıyla değiştirin. Baharatlar, şeker isteğini ortadan kaldırabilecek yeni bir tat duygusunu beraberinde getirir.

Besin etiketlerini daha iyi anlayabilmek etmek için ilave şekerlerin eşanlamlılarını öğrenin. Glikoz şurubu, agave nektarı, galaktoz, glikoz, laktoz, sakaroz ve fruktoz eklenen şekeri ifade eder. Dikkat edin, bazen bu tür içerikler badem sütü veya yağsız yoğurt gibi "diyet" gıdaların üzerine bile yazılır.

Beyaz ekmeği, faydaları karbonhidratlar içeren tam tahıllarla (kepekli, çavdar, tam buğday) değiştirin.

Paketli meyve sularından kaçının, hatta taze sıkılmışları bile çok fazla tüketmemeye dikkat edin. Meyveden suyunun çıkarılması işleminde meyvede doğal olarak bulunan liflerin çoğu kaybolur. Sonuç olarak kan şekeri seviyelerinde büyük dalgalanmalara yol açabilen basit şeker alımı artar. Bütün olarak meyve yemek, tatlı krizlerinden kaçınmak için daha iyidir.

Tüm işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca kaçının.

Evde ve ofiste her çeşit çikolata ve tatlıyı dolabınızda bulundurmaktan kaçının.

Kısıtlayıcı diyetleri unutun (karbonhidratsız, lifsiz vb.).

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