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Tarım Şeker pancarı üretimindeki artış yüz güldürdü
Tarım

Şeker pancarı üretimindeki artış yüz güldürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:26:00 -
Şeker pancarı üretimindeki artış yüz güldürdü

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu küresel şeker stoklarındaki gerilemeye dikkat çekerek, Türkiye’de şeker pancarı ekim alanlarında yaşanan artışı olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

Hasat mesaisi süren şeker pancarı üretiminde dünyanın bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kadooğlu şunları söyledi:

“Bisküvi-pasta, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatının Türkiye’ye yıllık getirisinin yıl sonunda 3,5 milyar doları aşacağı düşünülürse, hammadde olarak şekerin gıda ihracatımız içinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülecektir. Küresel şeker fiyatları bir süredir yüksek seviyede seyrediyor. Kullanım alanları yaygınlaştığı için de şeker, fiyatına bakılmaksızın yoğun talep görüyor.”

“Şeker, 2024’te de gıda güvenliğinde önemli yerini koruyacak”

Dünyada en fazla şeker ihracatı yapan ülkelerin bu yıl şeker üretimlerinde iklime bağlı sorunlar olmasını değerlendiren Kadooğlu şunları belirtti: “En büyük şeker üreticisi Hindistan yazı kuraklık sorunuyla geçirdiği için, bu bölgedeki ürünlerin yeterince gelişmediğini duyuyoruz. Tayland’da da El Nino’ya bağlı sorunlar devam ediyor. Bir diğer şeker devi Brezilya’da artan üretime bağlı olarak şeker fiyatları bir süredir duruldu fakat gelecek yıl petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerse, bu durumun etanol imalatı için şeker talebini artıracağı tahmin ediyoruz. Şeker, 2024’te de gıda güvenliğinde önemli yerini koruyacaktır.”

“Bu yıl çiftçimizin şeker pancarına ilgisi yüksek”

Pancar söküm işlemlerinin sürdüğü Türkiye’de bu yıl çiftçinin şeker pancarına ilgisinin yüksek olduğunu belirten Kadooğlu şunları ifade etti: “Dünyanın en büyük şeker pancarı üreticilerinden Türkiye’de bu yıl iyi bir rekolte yaşadık. Çiftçimiz ürettiği ürünün değer gördüğünü hissettiğinde, ertesi yıl o ürüne daha bir istekle sarılıyor. Şeker Dairesi Başkanlığımız başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda çiftçimize yol gösterici oluyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi yerel tatlıları kadar, bisküvi-pasta, şekerli ve kakaolu mamuller alanında faaliyet gösteren işletmeleriyle de bilinen bir bölge. En temel hammaddelerimizden birindeki üretim artışından memnunuz.”
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