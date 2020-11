Şeker komasında ilk yardım nasıl olmalı? Şeker komasındaki birine ne yapılması gerekir?

Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.

Şeker komasında ilk yardım nasıl olmalı?

Öncelikli olarak bir şeker aleti var ise hemen o sırada parmak ucundan şeker seviyesine bakılmalıdır. Hastanın şekerinin neden yükseldiği belli değil ise mutlaka soluk yolu açıklığı sağlanarak ambulansla hastaneye götürülmesi gerekir. Yüksek şeker komasına giren hastaya şuur kaybında olduğu için akciğerlere zarar verebileceğinden su içirilmemeli. Ancak hasta düşük şeker koması yaşıyorsa şeker ya da meyve suyu gibi içecekler verilebilir. Hasta bilinçsiz kişiler tarafından taşınmamalı, şuur kaybı anında hasta izlenmeli.

Şeker koması durumunda hasta mutlaka hastaneye götürülmelidir. Burada kişiye serum ile birlikte sıvı verilir. Bunun yanında elektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

- Şeker komasına giren hastaya su içirilmemeli

- Hasta bilinçsiz kişiler tarafından taşınmamalı

- Mutlaka ambulans çağırılmalı